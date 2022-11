Primo week-end senza sconfitte per l'ASD Real Azzurra Etruria

Grosseto di Castro: Primo week-end stagionale senza sconfitte per il settore regionale ASD Real Azzurra Etruria: arrivano due pareggi e la prima piena sufficienza.

Squadra copertina l’Under 17 di Mister Andrea Colonnelli che imponendosi per 4-2 sul terreno di gioco dell’ASD Dopolavoro Football Club srl (doppietta di Pietro Franci e reti singole di Gabriele Cantucci e Christian Bataloni) azzera totalmente il -3 in classifica dalla zona salvezza. Domenica 27 Novembre alle ore 10.30 gara casalinga al Boario contro un ASD Real Testaccio che superando a domicilio per 4-2 il GSD Pianoscarano 1949 trasforma il match in un primo importante crocevia scontro diretto.

L’Under 15 di Gianfranco Lallo Montagnoli pareggia per 1-1 sul terreno di gioco dell’ASD Leocon (in rete Diego Perosillo) ed esce fuori con +1 di vantaggio sulla zona retrocessione. Molto più che un derby a domicilio quello di Domenica 27 alle ore 09.00 al Boario contro l’ASD Calcio Tuscia (2-2 casalingo contro un ASD A.C. PC Aurelio). In pillole uno scontro diretto salvezza con pesantissimi punti in palio. Esempio di sportività l’Under 14. “Dovevamo giocare Sabato a domicilio contro l’ASD Romaria”, sottolinea coach Luca Fortuni, “ma siamo venuti incontro alle richieste ospiti di rinvio match in quanto non erano almeno per quel giorno di presentarsi con un organico al completo”. Il rinvio acuisce maggiormente le problematiche collegate alla salvezza. I punti da recuperare dalla zona tranquillità non sono più 2 ma 3 e Sabato 26 Novembre alle ore 17.00 trasferta allo Stadio Stefano Vaj di Montespaccato al cospetto di una P.D. srl che dopo il successo per 2-0 sul terreno di gioco dell’ASD P.C. Aurelio è sempre più leader della classifica.