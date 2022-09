Dal 3 al 9 ottobre primo torneo organizzato dalla Pro soccer lab e aperto dalla categoria Nc fino alla 4.1. Per iscriversi c’è tempo fino al 30 settembre



Castiglione della Pescaia: Si aprirà lunedì 3 ottobre il primo torneo Pro Padel Castiglione della Pescaia, organizzato dalla società Pro soccer lab nel centro sportivo Casamorino, in località Casa Mora, a Castiglione della Pescaia. Il torneo durerà fino a domenica 9 ottobre e sarà aperto alle categorie da Nc (non classificato) fino a 4.1.

“Sarà il primo torneo di padel organizzato nella nuova area Pro padel lab – spiegano i due istruttori e responsabili del torneo, Andrea Saletti e Alessandro Lupo – e sarà anche l’occasione per far conoscere ai partecipanti e a chi vorrà la nuova struttura all’interno del centro sportivo. Una struttura che potrà anche essere affittata in qualunque momento contattando la società”. Per iscriversi c’è tempo fino a venerdì 30 settembre, chiamando il numero 339.3395901 (Andrea) o il 392.6464146 (Alessandro), e il costo a persona è di 25 euro. I premi in palio sono due racchette Bullpadel Hack 03, ai vincitori, due borse Bullpadel Hack ai secondi classificati e due tubi di palline Bullpadel Next Pro e due overgrip Bullpadel senso grip per i terzi.

Per informazioni sul noleggio del campo da padel, dei corsi di padel o del noleggio degli altri campi da calcio e da calcetto è possibile chiamare il numero 338.3383418 o visitare il sito www.prosoccerlab.it.