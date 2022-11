Sport Primo brindisi stagionale per gli Under 13 Tuttauto Davitti 14 novembre 2022

Grosseto: Primo brindisi stagionale per la formazione under 13 del Circolo Pattinatori Tuttauto Davitti che ha superato, sulla pista amica di via Mercurio, la Rotellistica Camaiore. La gara si è risolta nella ripresa, dopo che il primo tempo si è chiuso sull’1-1. Zurolo, dopo 69 secondi di gioco, ha portato in vantaggio i versiliesi. La risposta biancorossa, di Lorenzo Cornacchini, è arrivata a 6’22 dalla fine del primo tempo. Lo stesso Cornacchini a nove minuti dalla sirena finale ha trovato il 2-1 che ha lanciato i ragazzi di Stefano Paghi verso una strameritata vittoria. U13, Cp Davitti Grosseto-Rotellistica Camaiore 5-1 TUTTAUTO DAVITTI: Sinjari, Conti; Edward Convertiti Mann, Tonini (1), Alexander Convertiti Mann (1), Pucillo, Cornacchini (3), Boni, Celata, Civitarese. All. Stefano Paghi. ROT. CAMAIORE: Cinquini, Consiglio; Vanni, Triola, Bechini, Lenzoni, Romani, Chimenti, Zurolo (1). All. Niccolò Mattugini. ARBITRO: Pier Paolo Montomoli

Sconfitta di misura per la compagine under 11 del Cp Grosseto Papini, battuto alla pista Mario Parri dal Cgc Viareggio per 1-0. I bianconeri versiliesi e i biancorossi grossetani hanno dato vita a una gara equilibrata, divertente, che gli ospiti si sono aggiudicati con una rete di Andrea Galli al 7’ del primo tempo. I piccoli atleti di Bellan hanno provato a recuperare il minimo svantaggio senza riuscirci. U11, Papini Cp Grosseto-CGC Viareggio 0-1 PAPINI: Sinjari; Alice Sorbo, Bordan, Gabriele Sorbo, Amerighi, Spinosa. All. Fabio Bellan. CGC VIAREGGIO: Baldini; Marsalli, Galli (1), Pizzo, Caccavale, Pucci. All. Gino Marabotti. ARBITRO: Pier Paolo Montomoli.



