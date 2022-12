La giornata inaugurale del 16 dicembre è dedicata al Col. Massimiliano Giua



Grosseto: Dalla collaborazione tra Fondazione Polo Universitario Grossetano, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto, Ordine degli Avvocati di Grosseto, Consiglio Notarile di Grosseto, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Grosseto è nato un programma di cinque incontri volto ad analizzare temi di attualità come il PNRR, i reati tributari, la riforma del terzo settore ed i problemi delle imprese agricole; il primo appuntamento delle Giornate del Diritto e delle Professioni è venerdì 16 dicembre alle ore 15:00 presso la Fondazione Polo Universitario Grossetano in via Ginori, 43 ed è dedicato al Colonnello Massimiliano Giua.

L’iniziativa deriva dalla positiva esperienza che nel passato già era stata proposta come espressione della costante collaborazione tra la Fondazione Polo Universitario Grossetano ed i locali ordini professionali.

La sua principale caratteristica è rappresentata dal confronto su temi di comune interesse ed aventi carattere interdisciplinare tra coloro che, rispetto ad essi, hanno una diversa sensibilità e li affrontano nel contesto di diverse esperienze operative, così da sviluppare una riflessione costruttiva sia sul piano sistematico che delle corrette soluzioni da adottare dal punto di vista pratico.

Saranno presenti il Prefetto di Grosseto Paola Berardino, la Capo Procuratrice della Repubblica Maria Navarro, il Questore di Grosseto Antonio Mannoni, il Comandante Regionale della Guardia di Finanza Generale Giuseppe Magliocco, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Colonnello Nicola Piccinni, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Giuseppe Adinolfi, la Direttrice Provinciale dell’Agenzia delle Entrate Chiara Santini, il Presidente della Provincia Francesco Limatola, il Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’Assessore alla Cultura del Comune di Grosseto Luca Agresti, la Presidente della Fondazione Polo Universitario Grossetano Gabriella Papponi Morelli.

Dopo i saluti delle Autorità il Dott. Giovanni Puliatti – Corte di Giustizia Tributaria, il Dott. Roberto Vanni – Vicepresidente ODCEC Grosseto e gli Avvocati Alessandro Oneto dell’Ordine degli Avvocati di Grosseto e Michele Morelli dell’Università di Siena discuteranno sul tema:

“IL PNRR: LE LINEE DI AZIONE, IL RUOLO DEI PROFESSIONISTI E LE ATTIVITA’ DI CONTROLLO”

Presiedono e coordinano il Prof. Filippo Dami, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto Col. Nicola Piccinni, il Dott. Giovanni Puliatti della Corte di Giustizia Tributaria.

Questo il programma dei prossimi incontri:

II GIORNATA - 13 Gennaio 2023, 15.00 – 19.00

“LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE: PROFILI CIVILISTICI, CONTABILI E FISCALI”

Presiedono e coordinano il Prof. Filippo Dami, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto Col. Nicola Piccinni, il Dott. Giovanni Puliatti della Corte di Giustizia Tributaria. Ne discutono Avv. Gabriele Sepio – Coordinatore della struttura consulenziale del Ministero del Lavoro per la riforma del Terzo Settore, Notaio Carlo Tarroux, Rag. Daniele Moretti - ODCEC Grosseto, Prof.ssa Giulia Boletto - Università di Pisa

III GIORNATA - 10 Febbraio 2023, 15.00 – 19.00

“LE IMPRESE AGRICOLE: TRA PROBLEMI TRADIZIONALI E NUOVE PROSPETTIVE”

Presiedono e coordinano il Prof. Filippo Dami, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto Col. Nicola Piccinni, il Dott. Giovanni Puliatti della Corte di Giustizia Tributaria. Ne discutono Avv. Giuseppe Ferrara – Università di Siena, Cap Antonio Giordano - GDF Grosseto, Dott. Paolo Mazzetti – Presidente ODCEC Grosseto, Notaio Francesco Salvato - Notaio in Orbetello (Presidente del Consiglio Notarile)

IV GIORNATA - 10 Marzo 2023, 15.00 – 19.00

“ANTIRICICLAGGIO E INDAGINI FINANZIARIE” (ANCHE NELLA PROSPETTIVA DELL’UTILIZZO DELLE MONETE VIRTUALI)

Presiedono e coordinano il Prof. Filippo Dami, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto Col. Nicola Piccinni, il Dott. Giovanni Puliatti della Corte di Giustizia Tributaria. Ne discutono Prof. Francesco Pistolesi – Università di Siena, Ten.Col. Vincenzo Conetta / Ten. Nicola Chiacchio - GDF Grosseto, Prof. Ranieri Razzante – Dottore commercialista e revisore dei conti, avv. In Roma, Fabio Becherini – Banca Tema, Notaio Vincenzo Gunnella- Notaio in Firenze (Consigliere Nazionale)

V GIORNATA - 14 Aprile 2023, 15.00 – 19.00

“I REATI TRIBUTARI E LE RESPONSABILITA’ DEI PROFESSIONISTI PER GLI ILLECITI DEL CONTRIBUENTE”

Presiedono e coordinano il Prof. Filippo Dami, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto Col. Nicola Piccinni, il Dott. Giovanni Puliatti della Corte di Giustizia Tributaria. Ne discutono Prof. Dario Guidi – Università di Siena, Ten. Col. Vincenzo Conetta / Ten. Nicola Chiacchio - GDF Grosseto, Avv Carlo Valle e Avv. Michele Martini- Ordine degli Avvocati di Grosseto.

La partecipazione agli eventi è libera e gratuita.