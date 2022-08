Prima uscita amichevole per il Cp Grosseto a Forte dei Marmi

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Grosseto, dopo due settimane di preparazione, disputa mercoledì 31 agosto alle 21 la prima amichevole della stagione 2022-2023. I ragazzi di Michele Achilli saranno impegnati sulla pista della corazzata. Gds Forte dei Marmi. Un test probante per Saavedra e compagni, che hanno iniziato a lavorare con l’obiettivo di confermare i risultati della passata annata agonistica, conclusa al settimo posto in regular season, con l’eliminazione al secondo turno dei playoff per mano del Wasken Lodi. L’Edilfox ha anche partecipato alle Finals di Coppa Italia. Una stagione da ricordare, che ha spalancato le porte dell’Europa. Inizialmente i grossetani sono stati ammessi alla WSE Cup e successivamente hanno avuto il pass per la Champion League, nella quale esordiranno il prossimo 30 settembre a Roche sur Yon, in Francia.

A Forte dei Marmi il nuovo allenatore Michele Achilli, che da qualche giorno può contare sulla collaborazione del preparatore atletico Stefano Chirone, proverà gli schemi e le rotazioni in vista del debutto in serie A1, previsto per il 17 settembre contro l’Engas Hockey Vercelli sulla pista amica di via Mercurio.

L’Edilfox si presenta in Versilia con l’organico al completo con i portieri Menichetti e Sassetti; gli esterni Mario Rodriguez, German Nacevich, Pablo Saavedra, Gaston De Oro, Alex Mount, Stefano Paghi, Alessandro Franchi, Serse Cabella. Il Forte dei Marmi, che ha confermato lo skipper ex Barcellona Marc Gual, è reduce dalla vittoria per 2-1 nell’amichevole con il Sarzana. Nella rosa dei versiliesi sono tornati anche Ambrosio e Torner, due campioni che non hanno bisogno di presentazione, e che hanno innalzato il livello di una squadra costruita per rimanere ai vertici.