Sport Prima uscita al Palazzetto per la B2 targata Luca Consani 18 settembre 2022

18 settembre 2022 113

113

Redazione Grosseto: Ieri alle 17.00 la B2 targata Luca Consani di Pallavolo Grosseto ha affrontato la squadra laziale del Roma Volley Club, composta per la maggior parte da ragazze under. Santerini e compagne si sono aggiudicate tutti i set disputati (25/09-25/19-25/21-25/18). È stata una buona occasione per iniziare a rifare i motori. La squadra ha comunque ben figurato dimostrando di essere già ad un buon punto visto il momento della Stagione. Prossimo impegno martedì prossimo a Siena.



Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Prima uscita al Palazzetto per la B2 targata Luca Consani Prima uscita al Palazzetto per la B2 targata Luca Consani 2022-09-18T10:39:00+02:00 145 it Prima uscita al Palazzetto per la B2 targata Luca Consani. PT1M /media/images/pallavolo-B2-Luca-Consani-1.jpg /media/images/thumbs/x600-pallavolo-B2-Luca-Consani-1.jpg Maremma News Grosseto, Sun, 18 Sep 2022 10:39:00 GMT