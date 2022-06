Rubriche Previsioni meteo Maremma e Toscana. Come sarà il tempo mercoledì 8 giugno 7 giugno 2022

7 giugno 2022 167

167

Redazione Grosseto: Per la giornata di domani in Maremma e in provincia di Grosseto, il cielo sarà in generale sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio transito di nubi alte e sottili. Clima caldo. Temperature minime stabili con punte fino 19°, massime stabili con valori compresi tra 29-31°. Venti moderati di direzione variabile. Mare mosso.

In Toscana il cielo domani sarà in generale poco nuvoloso, con passaggio nel pomeriggio di nubi alte e sottili. Permane il clima caldo. Temperature minime stabili. Massime stazionarie con punte di 30-32°. Venti moderati e mare mosso.



annuncio Seguici





annuncio Categorie Costume e società

Cronaca

Politica

Sport annuncio

Rubriche Previsioni meteo Maremma e Toscana. Come sarà il tempo mercoledì 8 giugno Previsioni meteo Maremma e Toscana. Come sarà il tempo mercoledì 8 giugno 2022-06-07T20:00:00+02:00 100 it Previsioni meteo in Maremma e Toscana. Come sarà il tempo mercoledì 8 giugno PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2020/10/07/20201007175429-3d010be4.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2020/10/07/20201007175429-3d010be4.jpg Maremma News