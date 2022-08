annuncio Sport Presto al via Corso allenatori calcio: Grande soddisfazione in casa Aiac 6 agosto 2022

Redazione Il numero massimo di partecipanti è stato fissato 40. Grosseto: Importante riconoscimento per l'Assoallenatori di calcio maremmano. Il Presidente Pietro Magro, che guida la sezione grossetana dell'Aiac è riuscito in quest'ultimi giorni a farsi aggiudicare dal Settore tecnico della Figc, l'organizzazione del corso per "ALLENATORE DILETTANTE REGIONALE LICENZA D". Con il superamento di quest'ultimo corso, si avrà la possibilità di guidare le prime squadre dilettanti fino all' Eccellenza maschile e nel femminile sino alla serie C.



"Il corso, fanno sapere dall'Aiac - è riservato ai residenti delle province di Grosseto Siena e Livorno e prevede un numero massimo di 40 partecipanti. Il periodo di svolgimento delle lezioni inizierà il prossimo mese di ottobre, e terminerà a dicembre del corrente anno. Le lezioni saranno in presenza nei giorni dal lunedì al venerdì, con orario dalle 18 alle 22.30, e il sabato dalle 8.30 alle 13.00. La sede di svolgimento del corso, che al momento non è stata ancora individuata, sarà comunque nel comune di Grosseto, e verrà comunicata tempestivamente, subito dopo la scadenza del bando". La domanda di ammissione deve essere formalizzata attraverso il seguente link: https://stcorsionline.it entro il 23/09/2022; in allegato vi rimettiamo il bando ufficiale. L'AIAC di Grosseto resta a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti al numero 3286856227.





