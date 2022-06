Lay0ut magazine si presenta alla rassegna "Fogli di via"

Grosseto: Mercoledì 15 giugno dalle ore 19.00 il Molino Hub ospiterà il primo incontro della rassegna Fogli di via, nata dalla collaborazione dell’associazioni CLAN e Kansassiti, della Libreria Palomar e di Riccardo Innocenti, Michele Gandolfi e Federico Masci. Questa rassegna ha lo scopo di avvicinare il pubblico grossetano alla letteratura contemporanea, spaziando dalle scritture storicizzate a quelle del giorno d’oggi.

L’appuntamento di Mercoledì vedrà come ospiti i redattori di lay0ut, rivista di cui presenteranno il primo numero cartaceo. Nata nel 2021 come magazine online, lay0ut si è affermata come una delle riviste più dirompenti e innovative nel panorama dell’editoria indipendente. La sua attività ruota attorno alla scrittura letteraria e critica, traduzione, ricerca visuale e musicologica. I redattori e poeti Bernardo Pacini, Demetrio Marra e Dimitri Milleri dialogheranno con Riccardo Innocenti e Federico Masci per raccontare il loro percorso artistico ed editoriale, L’evento si offre come un’occasione unica per incontrare i giovani redattori e farsi un’idea di cosa sia il mondo della poesia italiana contemporanea. Con l'inizio della stagione estiva, le mura medicee e il bastione del Mulino a Vento (da tutti i grossetani “il cinghialino”) saranno animate da varie tipologie di eventi aperti a tutti. Molino HUB centro culturale e creativo gestito dall'associazione CLAN n collaborazione con Istituzione Le Mura è nato con l’intento di valorizzare uno spazio in disuso sulle mura della città, si propone come una piattaforma capace di catalizzare al suo interno, prentazioni e talk esposizioni di arte, festival di arte urbana, rassegne cinematografiche, incontri di cittadinanza attiva, workshop e conferenze.