Presentazione del libro di Katia Taddei, “Coro Di Voci Sole”

Grosseto: Giovedì 9 giugno alle ore 18:00 presso la “Libreria PALOMAR” a Grosseto in piazza Dante Alighieri, 18, il Coordinamento Donne ANPI “Licena Rosi Boschi” della Sezione ANPI di Grosseto “Elvio Palzzoli” invita la scrittrice Katia TADDEI per illustrare il suo libro “CORO DI VOCI SOLE”.

Ma tutto ha inizio il 9 giugno e il libro “Coro di voci sole”, rappresenta una pubblicazione di importante rilievo che apporta un nuovo e originale contributo alla ricerca storica sui fatti che nel giugno 1944 investirono la comunità di Niccioleta e i suoi minatori, nel Comune di Massa Marittima, rappresentando una delle pagine più tragiche nella lunga catena degli eccidi e delle stragi nazi-fasciste che insanguinarono sul finire della seconda guerra mondiale molte terre della Toscana. Questa pubblicazione raccoglie i frutti di una ricerca ricca e puntuale su vicende e circostanze a lungo rimaste nell’ombra, anche per il silenzio che ha caratterizzato per lungo tempo le vedove e gli orfani a seguito dell’eccidio subito, che necessitavano, dopo circa sei decenni, di essere ulteriormente approfondite, indagate o rilette alla luce di una nuova visione d’insieme.



Questo volume è la riedizione riveduta e ampliata con i risultati della ricerca degli atti dei processi, che hanno fornito spunti e criteri interpretativi capaci di arricchire il lavoro precedente, rappresentando per l’ANPI un importante strumento di MEMORIA ATTIVA di vicende di RESISTENZA locale che non devono essere dimenticate ma al contrario essere mese a conoscenza dell’intera comunità per farci quotidianamente riflettere su errori del passato che mai dovranno essere ripercorsi