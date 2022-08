Presentato l’organigramma e il nuovo staff tecnico della Pro soccer lab

Dal presidente ai dirigenti, dai nuovi allenatori alle importanti conferme: ecco il nuovo organigramma neroverde della stagione 2022/23



Castiglione della Pescaia: Presentata a tutti gli effetti, con le porte spalancate del Casamorino, la nuova stagione della Pro soccer lab. Nel centro sportivo neroverde di Castiglione della Pescaia, in località Casa Mora, la società ha presentato i dirigenti e lo staff tecnico, tra conferme e nuovi arrivi.

“La crescita del nostro progetto – ha spiegato Benedetta Mazzini, presidente Pro soccer lab – passa anche dalla riconferma dei nostri ottimi tecnici e dall’arrivo di figure con grande esperienza professionale. Siamo felici di dare il benvenuto qua al Casamorino di Castiglione ad allenatori con grande esperienza e a giovani motivatissimi, che ci aiuteranno sicuramente ad alzare il livello tecnico e umano della nostra società e a raggiungere quello che per noi è lo scopo principale del nostro progetto: far divertire i ragazzi”.

Staff tecnico

Oltre al responsabile dell’area tecnica Roberto Picardi, sono stati confermati come allenatori Alessandro Pocci, Alessandro Valduga, Luca Giommoni, Peter Peruzzi, Thomas Carducci e Marco Mascelloni, mentre tra i nuovi ci sono l’ex tecnico del settore giovanile dell’Us Grosseto, Walter Trentini, che oltre al ruolo di allenatore ricoprirà anche quello di direttore del settore giovanile e farà da punto di riferimento per i genitori. Ci saranno anche, sempre come nuovi allenatori, Claudio Ciolli, anche lui ex allenatore nel settore giovanile dell’Us Grosseto, e Paolo Agresti. Allenatori dei portieri Ivano Comandi e Andrea Saletti, mentre Stefano Teglielli e Martina Bottacci continueranno nel ruolo di preparatori atletici. Oltre a loro anche il collaboratore tecnico Matteo Sarnà e lo psicologo Alessio Finetti.

Le squadre

Queste le squadre che giocheranno sul campo Marco Nucci del Casamorino, in questa nuova stagione. La squadra dei 2009/10 sarà affidata a Walter Trentini e Alessandro Pocci, mentre quella dei 2011 a Roberto Picardi e Paolo Agresti. Lo stesso Picardi, in coppia con Claudio Ciolli, allenerà anche i 2012/13, mentre i 2014/15 saranno allenati da Valduga, Mascelloni e Carducci. Peruzzi e Giommoni alleneranno, invece, i 2016/17.

La dirigenza

Nessuna novità, invece, nell’organigramma societario che vede la presidente Benedetta Mazzini, la vicepresidente Daria Plutnik e il presidente onorario Piero Armellini. Il segretario sportivo è sempre Michela Totti, il responsabile comunicazione e ufficio stampa Marco Bigozzi, e il responsabile del centro sportivo Casamorino è Antonio Mazzini.