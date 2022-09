Presentati i 12 punti programmatici dei giovani di Alleanza Verdi e Sinistra

Roma: "Il tratto distintivo della nostra generazione è non riuscire ad immaginare un futuro. L'emergenza climatica soffoca le nostre vite mentre il pianeta, letteralmente, brucia. La crisi economica e sociale ha eroso ancor di più i nostri stipendi ed aumentato la precarietà. Persino i più basilari diritti - dalla casa all'istruzione, dalla sanità alla libertà di amare - vengono messi in discussione." Hanno spiegato oggi durante la conferenza stampa di presentazione dei punti programmatici delle organizzazioni giovani dell'Alleanza Verdi e Sinistra Luca Boccoli (co-portavoce nazionale GEV) e Francesco Riommi (coordinatore nazionale dell'esecutivo nazionale di UGS). Durante l íniziativa sono stati presentati i 12 punti programmatici dei giovani che avevano scritto su cartelli di cartone con un pennarello nero, stile attivisti per il clima.

"Dobbiamo agire ora e subito. Una sola strada è quella che ci porterà fuori da tutto ciò: quella della giustizia sociale e ambientale, dei diritti e delle libertà per ogni essere umano. Queste sono le nostre proposte affinché possiamo, finalmente, percorrerla. Proposte che fanno sia già parte del programma elettorale di Alleanza Verdi e Sinistra, sia altre che integrano e arricchiscono un progetto politico coraggioso e ambizioso."Hanno proseguito Boccoli e riommi, concludendo: "Perché l'emergenza è qui, ora. E non aspetterà i nostri comodi prima di travolgerci. Pretendere il futuro è sicuramente un diritto, per noi anche un dovere. Facciamolo."