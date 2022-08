annuncio Costume e società Perché è nato il Premio “La Maremma per il Mediterraneo” 20 agosto 2022

Redazione Francesca Longhitano della Trattoria Il Corso di Roccatederighi spiega perché è nato il Premio “La Maremma per il Mediterraneo”.

Firenze: "Lo abbiamo voluto e fatto con tanto cuore e passione perché crediamo che l'enogastronomia sia intrinsecamente un momento di scambio e di condivisione", spiega Francesca Longhitano della Trattoria Il Corso di Roccatederighi, che aggiunge: "Siamo lieti di ospitare questa prima edizione del Premio "La Maremma per il Mediterraneo" che ci ricorda il legame ancestrale tra noi e il nostro mare. Abbiamo scelto questa modalità che unisce l'ottimo cibo e l'ottimo vino del territorio all'alta riflessione e all'analisi di cui c'è un bisogno diffuso per comprendere la contemporaneità confusa". "Gli ospiti della serata e i vincitori del Premio rispondono a questa necessità: il Senatore Stefania Craxi che ci porterà dentro le dinamiche globali, Gianni Bonini, che non mi stanco mai di ascoltare, Simona e Luigi Rafanelli, il cui impareggiabile impegno per il Museo archeologico di Vetulonia ha permesso di tutelare e diffondere la nostra millenaria identità maremmana. Tutte persone, insomma, che hanno portato e porteranno valore alla nostra terra e animeranno una serata unica nel suo genere", conclude Longhitano. La premiazione si svolgerà domenica 21 agosto ore 20:00 alla Trattoria Il Corso, in collaborazione con Pro Loco e Ampeleia, madrina della serata il Senatore Stefania Craxi. Media partner Il Tazebao.





