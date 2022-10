Premio Cambiamenti, per le giovani imprese: mercoledì la finale territoriale

Grosseto: È in calendario per mercoledì 19 ottobre, alle 17, nella sala conferenze del Polo Clarisse, in via Vinzaglio 27 a Grosseto, la finale territoriale del Premio Cambiamenti, il riconoscimento promosso da Cna a livello nazionale, per premiare le giovani imprese innovative.

Il premio nasce dalla volontà di sostenere la capacità e il coraggio delle imprese nate dopo il primo gennaio 2018, che hanno saputo riscoprire le tradizioni, promuovere il proprio territorio e la comunità, innovare prodotti e processi e costruire il futuro. Per le migliori imprese italiane ci sono in palio un premio in denaro fino a 20mila euro per la prima classificata e fino a 5mila euro per la seconda e la terza, oltre ad altri riconoscimenti.

Durante l’evento, quindi, saranno presentate le imprese partecipanti della provincia di Grosseto che riceveranno, tutte, un anno di affiliazione gratuito a Cna Grosseto, mentre le tre migliori saranno premiate anche con dei voucher del valore di 500, 300 e 200 euro da spendere in servizi dell’associazione o presso le altre imprese associate di Cna.

Saranno presenti anche alcune giovani imprese innovative che porteranno la loro testimonianza e le scuole, che potranno quindi conoscere storie virtuose di imprese, per portare avanti la collaborazione di Cna con gli istituti del territorio nell’ambito del progetto “Artigiani del futuro”. A premiare le imprese grossetane saranno Riccardo Breda, presidente di Cna Grosseto, Michele Agostini, presidente dei Giovani imprenditori di Cna Grosseto, Anna Rita Bramerini, il direttore, e Debora Pizzetti, referente dell’associazione per i giovani imprenditori.