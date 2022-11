Attualità Premio Anna Maria Briganti per le Arti e i Mestieri Edizione 2022 24 novembre 2022

Redazione Grosseto: Ha preso il via l’edizione 2022 del Premio “Anna Maria Briganti per le Arti e i Mestieri”, promosso dal Soroptimist Club Grosseto con il patrocinio della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

Il Premio, nato per ricordare la Dott.ssa Anna Maria Briganti, personaggio di spicco del Soroptimist Club di Grosseto, ha avuto negli anni destinazioni e scopi diversi, ma sempre indirizzati alla valorizzazione delle eccellenze del territorio. Per l’anno 2022, si rinnova l’edizione dedicata alle Arti e Mestieri con un preciso ambito di riferimento: il turismo ecosostenibile. Potranno accedere al Premio le donne titolari o contitolari di aziende turistiche della provincia di Grosseto orientate all’ecosostenibilità. Saranno premiati i tre progetti più significativi con un contributo in denaro: al primo classificato € 1.250,00 euro, al secondo € 750,00 ed al terzo € 500,00. I tre progetti saranno scelti ad insindacabile giudizio di una Commissione formata da ASCOM (Confcommercio Grosseto), CCIAA (Camera di commercio della Maremma e del Tirreno) e Soroptimist International d’Italia - Club Grosseto. La classifica sarà comunicata per mail a tutte le partecipanti al bando. La premiazione avrà luogo il giorno 17 dicembre in occasione di un convegno dedicato al Turismo sostenibile, organizzato in collaborazione con le classi dell’accoglienza turistica dell’Istituto Alberghiero Leopoldo II di Lorena. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate al Soroptimist Club di Grosseto per posta elettronica all'indirizzo grosseto@soroptimist.it, entro le ore 12.00 del 7 dicembre 2022. Bando e modalità di partecipazione su: https://www.soroptimist.it/club/grosseto/bandi/premio-anna-maria-briganti-41833/ Seguici





