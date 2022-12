Attualità Pranzo di Natale per gli organizzatori del Passalacqua 21 dicembre 2022

Redazione Grosseto: La tradizione è stata rinnovata. Come ogni anno tutti gli uomini e le donne, che formano l'organizzazione del torneo Passalacqua, si sono ritrovati a tavola per scambiarsi gli auguri di buon Natale e ricevere il regalo dalla mani del patron Francesco Luzzetti. Trentacinque persone, più due bellissimi bambini, seduti attorno ad una tavola lunga 47 anni, mentre all'orizzonte si intravede già la 48ª puntata dello storico torneo, che, con tutti i diritti, indossa i gradi del più importante, quanto desiderato, appuntamento della provincia a livello juniores.

Un ritrovarsi col sorriso, le immancabili ironie, i racconti del passato con lo sguardo al domani, le possibili variazioni di un lavoro sempre (quasi) perfetto per arricchire quel mese di notturne ricchissimo di emozioni e velocissimo ad esaurirsi nella notte della finalissima. In pratica il pranzo di Natale coincide con l'apertura della nuova avventura chiamata coppa Passalacqua.

