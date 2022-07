Porte aperte alla Fondazione Polo Universitario

Tre giorni in cui scoprire tutte le opportunità di studio a Grosseto.



Grosseto: Chi ha curiosità, dubbi e desiderio di saperne di più: a loro sono dedicati tre giorni in cui la Fondazione Polo Universitario Grossetano apre le porte per iniziative di orientamento, in cui i futuri studenti avranno l'opportunità di conoscere personalmente e parlare con i docenti universitari dei corsi di laurea erogati a Grosseto.

Chiedere consigli, confrontarsi, iniziare a sentirsi parte della realtà accademica: si tratta senz’altro di una preziosa occasione per chi sta pensando di proseguire gli studi superiori, che sia appena diplomato o già stia lavorando.

Inoltre sarà possibile entrare in contatto con quelli che potrebbero essere i prossimi ambienti di studio, conoscere i luoghi in cui si svolge la vita universitaria, i servizi offerti e le strutture stesse: biblioteche, aule, laboratori. Anche le segreterie saranno a disposizione per qualsiasi informazione sulle immatricolazioni.





Ecco il programma, organizzato in collaborazione con l’Università di Siena:

Lunedì 11 luglio:

- Ore 9,30-11.00, Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, Aula 2. Laurea in Scienze Storiche e del Patrimonio Culturale – curricula: Archeologia, Storia dell'Arte, Storia e Documentazione, Spettacolo, Prof.ssa Giulia Giovani

- Ore 10-12.00, Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali, Aula 4. Laurea in Scienze Politiche - curricula: Governo e Amministrazione; Storico Politico; Studi Internazionali e Laurea magistrale in Scienze delle Amministrazioni, curricula - Tributi, economia e diritto; Comunicazione, marketing territoriale e turismo, Prof.ssa Eleonora Belloni

- Ore 10-12.00, Dipartimento di Giurisprudenza, Aula delle Colonne. Laurea in Servizi Giuridici – curricula: Amministrazione, Sicurezza e Servizi al Territorio; Patrimonio Culturale, Turismo e Sistemi Agroalimentari e Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Prof. ssa Maura Mordini

- Ore 11-13.00, Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, Laboratorio di Restauro (piano terra). Laurea in Scienze Storiche e del Patrimonio Culturale – curricula: Archeologia, Storia dell'Arte, Storia e Documentazione, Spettacolo, Prof.ssa Mara Sternini

- Ore 14-16.00, Laurea in Infermieristica, dott. Giampaolo Bellini, Aula 5

- Ore 15-17.00, Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, Laboratorio di Restauro (piano terra). Laurea in Scienze Storiche e del Patrimonio Culturale – curricula: Archeologia, Storia dell'Arte, Storia e Documentazione, Spettacolo, Prof.ssa Mara Sternini

- Ore 16-18.00, Dipartimento di Giurisprudenza, Aula delle Colonne. Laurea Magistrale in Giurisprudenza e Laurea in Servizi Giuridici – curricula: Amministrazione, Sicurezza e Servizi al Territorio; Patrimonio Culturale, Turismo e Sistemi Agroalimentari., Prof. ssa Maura Mordini, Dipartimento di Giurisprudenza, Aula delle Colonne

- Ore 17-18.00, Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, Aula 2. Laurea in Scienze Storiche e del Patrimonio Culturale – curricula: Archeologia, Storia dell'Arte, Storia e Documentazione, Spettacolo, Prof. Roberto Farinelli

Inoltre: dalle ore 10.00 alle ore 13.00, sarà disponibile l'ufficio studenti e didattica per informazioni sulle immatricolazioni, Aula 5.





Mercoledì 13 luglio:

- Ore 14,30-16,30, Scuola di Economia e Management, Aula delle Colonne. Laurea in Economia e Commercio – curricula: Economia e Gestione Aziendale; Economia e Management e Laurea in Scienze Economiche e Bancarie, curriculum Banca e Finanza, prof. Ruggero Bertelli





Giovedì 14 luglio:

- Ore 11-13.00, Dipartimento di Scienze Sociali Politiche e cognitive, Aula 4. Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione – Curricula: Educatore nei servizi per l'infanzia; Educatore sociale, Dott. Caterina Garofano e Giovanni Tedesca





Si consiglia la prenotazione che può essere effettuata telefonando ai seguenti numeri:



Tel. 0564 441123/441111, Economia e Commercio, Giurisprudenza, Scienze Economiche e Bancarie, Scienze dell'Educazione e della Formazione, Scienze dell'amministrazione, Scienze Politiche, Servizi giuridici

Tel 0564 441110/441101, Scienze Storiche e del Patrimonio Culturale

Tel.320 4396248, Infermieristica

oppure scrivendo a: pologr@unisi.it

Sede: Fondazione Polo Universitario Grossetano, via Ginori 43, 58100 Grosseto

Le aule sono al I° piano, accesso dal Giardino dell'archeologia.

Per info: www.polouniversitariogrosseto.it