Pop Corn Festival del Corto all'Argentario, con il "Premio Raffaella Carrà"

Dal 22 al 24 luglio a Porto Santo Stefano, 20 film in concorso, tra corti d’autore e opere prime. La giuria, presieduta da Federico Moccia, decreterà il prestigioso “Premio Raffaella Carrà”, l’unico riconoscimento istituito dalla Carrà in Italia, del valore di 4.000 euro, per il cortometraggio più originale. Tutti gli eventi a ingresso gratuito.

Porto Santo Stefano: Arrivano dal Sundance Film Festival, dalla Mostra del Cinema di Venezia, dal Torino Film Festival e dalla Festa del Cinema di Roma i cortometraggi selezionati per la 5a edizione del Pop Corn Festival del Corto, l’evento internazionale dedicato alla cinematografia breve in programma dal 22 al 24 luglio a Porto Santo Stefano, sul promontorio dell’Argentario. 20 i film in concorso, 14 corti d’autore e 6 opere prime, che concorreranno anche al Premio Raffaella Carrà, l’unico riconoscimento istituito in Italia dalla Carrà, affezionata sostenitrice dell’iniziativa. Tre giorni di proiezioni gratuite affacciate sul mare nel suggestivo Piazzale dei Rioni, presentate dall’attore Andrea Dianetti, con l’organizzazione di Associazione Argentario Art Day e il patrocinio e il contributo del Comune di Monte Argentario.



Legàmi, connessioni senza tempo: è questo il tema dell’edizione. In un mondo rapido e effimero, una riflessione sulle relazioni che vanno al di là del tempo e dello spazio. Storie uniche che saranno valutate da una giuria di professionisti del cinema, presieduta dallo scrittore, sceneggiatore e regista Federico Moccia e composta, tra gli altri, dal pluripremiato montatore Marco Spoletini.





Tra i titoli da segnalare, nella sezione Corti d’autore il film d’animazione su due giovani rifugiati, che vanta la colonna sonora originale di Sting, “Footstep on the wind” di Maya Sanbar, Faga Melo e Gustavo Leal; dai David di Donatello l’italiano “Notte Romana”, film di Valerio Ferrara; per la sezione Opere prime in programma “Dad’s sneakers”, opera del regista ucraino Olha Shurba applaudita a Lucarno;

"Siamo molto soddisfatte della selezione di quest’anno – racconta Francesca Castriconi, ideatrice e direttrice del festival – è il risultato di un lunghissimo lavoro su più di 3500 film arrivati in pochi mesi da 114 paesi diversi. Una conferma dell'interesse che ruota attorno al Pop Corn, sia per l'opportunità che fornisce ai registi emergenti, sia per i riconoscimenti prestigiosi”. Oltre al premio Raffaella Carrà, che mette in palio 4000€ per il corto nato dall’idea più originale, confermati anche i premi al Miglior Cortometraggio in ciascuna categoria,con1000€ ciascuno. Previsti inoltre i Premi Panlight, dal valore di 5000€ e 3000€ per il noleggio di attrezzature cinematografiche, oltre al riconoscimento del pubblico e al Premio Commissione Pari Opportunità del Comune di Monte Argentario.

In linea con lo spirito dell’evento, il manifesto della quinta edizione è realizzato dall’artista californiano Tyler Spangler, che con la sua estetica fatta di colori saturi e vibranti, ispirata alla cultura punk e surf, ha realizzato collage digitali per clienti come Adobe, Hermès, Nike e Instagram. Tra le sue opere il Pop Corn ha scelto "Peeking Through", uno sguardo che punta in alto, la vista come primo tra i sensi per connettersi con il mondo del cinema e con le persone.





Pop Corn Festival del Corto, ideato e diretto da Francesca Castriconi, è organizzato dall’associazione Argentario Art Day e realizzato con il patrocinio e il contributo del Comune di Monte Argentario, il patrocinio di Regione Toscana e il contributo di Fondazione CR Firenze, Lux Vide, Banca Tema, Panalight e dell’artista Raffaella Carrà, che avendo partecipato in qualità di giurata ha scelto di sostenere l’iniziativa e il cinema italiano con l’unico premio che porta il suo nome. Non meno importanti le collaborazioni con Albiati Vivai, Joint Media, Rifipack e il Boutique Hotel Torre di Cala Piccola, Rotary Club Argentario, Maregiglio di navigazione srl, Agenzia immobiliare FF srl, Picchianti srl, Etrurialucegas spa, La Capannuccia Ristorante, Agenzia immobiliare Nazzareno orsini, gigmusicmachine.com, Ristorante La Goletta, Il Tempio Stabilimento Balneare, Officina meccanica Ambrogetti, Bar Giulia, Generali Agenzia di Grosseto e Alor Brokerage & Chattering.