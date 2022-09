Politiche, Scaramelli: "Inizia la costruzione di una casa per i riformisti"

Grosseto: "Semplicemente Grazie. Grazie a tutti coloro - scrive su Facebook Stefano Scaramelli, candidato al collegio uninominale per il Terzo Polo (Italia Viva Azione) di Grosseto e Siena - che hanno espresso il loro voto a favore della mia persona e del Terzo Polo. Siamo solo all'inizio del viaggio che ci vedrà protagonisti in Italia e in Europa.

In Italia vince il centrodestra, non stravince. Il dato del collegio dove mi sono candidato supera il 9%, in linea con il dato della Toscana dove dimostriamo di essere determinanti per svolgere azioni di governo veramente riformiste. Straordinario il dato di Siena: 3675 voti espressi, 12.60%. Un risultato che dimostra partecipazione e bisogno di serietà e competenza. Grazie a tutti i volontari che si sono prodigati in questi 50 giorni, a chi ha creduto nel progetto, a chi non ci ha creduto, a chi ancora ci guarda con prudenza, rispetto e ammirazione. Complimenti a Giorgia Meloni. Molto probabilmente sarà lei il prossimo Capo del Governo. Prima donna a ricoprire questo ruolo così delicato quanto importante. Arriva dopo lo straordinario lavoro fatto da Mario Draghi che noi avremmo voluto potesse proseguire. Con queste elezioni abbiamo gettato le basi per la costruzione di una casa per i riformisti liberaldemocratici. Una casa destinata a crescere. Ne sono sicuro. Chi ci vorrà abitare troverà le porte sempre aperte.



Ringrazio simbolicamente uno a uno i 22.109 elettori di Grosseto e Siena che hanno espresso il loro consenso per la mia persona. Siamo solo all'inizio".