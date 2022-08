Pnrr, Nisini: oltre 115 milioni per asili nido e scuole infanzia Toscana

A Grosseto in arrivo circa 4milioni e 100mila euro

Arezzo: “Sono state pubblicate le graduatorie degli avvisi pubblici relativi ad asili nido e scuole dell'infanzia con i progetti di investimento che verranno finanziati con le risorse europee Next Generation EU, stanziate nell'ambito delle azioni per il potenziamento dei servizi d'istruzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Ai 3 miliardi di risorse PNRR si aggiungono ulteriori oltre 108 milioni integrati dal Ministero dell'Istruzione, per un totale di 3.108.496.490,50 euro che andranno a finanziare 2.190 interventi: 333 per scuole dell'infanzia e 1.857 per asili nido e poli dell'infanzia per l'intera fascia di età 0-6 anni. Più di 115 milioni di euro sono destinati alla Toscana. In particolare per le seguenti province:



- Arezzo circa 20.100.000 di €

- Siena circa 8.400.000 di €

- Grosseto circa 4.100.000 di €

- Lucca circa 6.000.000 di €

La pubblicazione delle graduatorie conclude la prima fase dell'azione del PNRR per gli asili nido e le scuole e i servizi educativi per l'infanzia. Assicurare l’istruzione, e la sua continuità, anche ai più piccoli è un segnale concreto di aiuto e attenzione per le nuove generazioni e per loro famiglie. Azioni mirate che contribuiscono al miglioramento delle nostre comunità”. Così il sottosegretario al Ministero del Lavoro e Politiche sociali, Tiziana Nisini.