Attualità PNRR: in arrivo contributo di 130.000 euro per interventi sulla scuola via Cimarosa 14 settembre 2022

Redazione Il Comune di Follonica beneficiario di 130.000 euro con due progetti per conseguire l'efficientamento energetico della scuola di via Cimarosa

Follonica: Due progetti del Comune di Follonica per conseguire l'efficientamento energetico della scuola, finanziati da fondi ex L.160/2019, poi confluiti nel PNRR, sono stati approvati pochi giorni fa ed hanno ricevuto il finanziamento per l’importo globale di 130.000 euro: gli stessi riguardano l'efficientamento tramite sostituzione di parte degli infissi esterni e dell'impianto termico con sostituzione della caldaia e inserimento delle valvole termostatiche nei locali. I due progetti costituiscono il primo e il secondo step di un intervento di efficientamento che proseguirà nei prossimi anni e porterà ad un miglioramento dell'efficienza energetica della scuola di via Cimarosa di circa il 30 % dell’odierno livello. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziando un importo totale di 130.00, permetterà la sostituzione di parte degli infissi, posti sia a piano terra che al primo piano, ed anche della caldaia tradizionale con una caldaia a condensazione, oltre all’installazione di valvole termostatiche e di un impianto di demineralizzazione /addolcimento dell’acqua. E’ in corso la procedura di affidamento dei lavori che, compatibilmente con le consegne dei materiali e la didattica, in accordo con la Dirigente scolastica, saranno realizzati nei prossimi mesi, come da normativa specifica. Seguici





