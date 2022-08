PNRR: a Grosseto 2,5 milioni per la realizzazione del ciclodromo

Grosseto: È stato pubblicato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con riferimento alle proposte di intervento finalizzate al recupero delle aree urbane tramite la realizzazione e l’adeguamento di impianti sportivi. In questo contesto, Grosseto ha ottenuto un importante finanziamento di 2,5 milioni di euro, da impiegarsi per la realizzazione di un ciclodromo multidisciplinare, che sorgerà nell’area di via Castiglionese, all’altezza di via Quarzo e nelle immediate vicinanze dell’aeroporto.







Il nuovo spazio sarà composto da un circuito polivalente e sarà dotato di ogni servizio, tra cui spogliatoi, un’infermeria, una segreteria, aree ristoro e parcheggi. Il ciclodromo andrà a sopperire alle esigenze di tutti quegli sportivi che necessitano di impianti con caratteristiche particolari per praticare le loro discipline: non solo ciclismo su strada, quindi, ma anche specialità come BMX, mountain bike, skateboard e pattinaggio. Non mancherà, infatti, un percorso adibito a “pump track”, fatto di salite e discese che si adattano perfettamente a simili discipline.

Come specificato, il ciclodromo sorgerà nella zona di via Castiglionese, andando quindi a riqualificare un quadrante da tempo bisognoso di interventi mirati, creando inoltre un nuovo punto di incontro e aggregazione per sportivi, famiglie e associazioni.