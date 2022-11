Pnrr: a Follonica 3 milioni e 300 mila euro per il nido e la scuola dell'infanzia

Con lo scorrimento della graduatoria il Comune si è aggiudicato due finanziamenti molto consistenti che serviranno per la realizzazione del nuovo polo scolastico 0-6 anni e per la riqualificazione, l'ampliamento e l'efficientamento energetico della scuola comunale le Mimose



Follonica: L'asilo nido comunale le Mimose potrà essere presto rinnovato e ampliato e Follonica avrà anche un nuovo polo scolastico 0-6 anni grazie a un finanziamento totale di 3 milioni e 300 mila euro arrivati dai fondi del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Una notizia importante per l'offerta scolastica follonichese: sono stati infatti destinati alla città dei fondi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, il loro efficientamento energetico, la ristrutturazione e la costruzione di nuove scuole. Per quanto riguarda le Mimose, i contributi servono non solo per adeguare l'edificio alle esigenze di sostenibilità ambientale esistenti, ma anche per ammodernare le strutture e portarle a una messa in sicurezza nel rispetto delle disposizioni in materia anti-sismica e non solo. 2 milioni e 300 mila euro saranno invece impiegati per il nuovo polo 0-6 anni che sarà realizzato nella zona del Parco Centrale, di fianco al futuro polo scolastico delle scuole medie, in via Massetana. La bella novità per Follonica è arrivata grazie allo scorrimento della graduatoria.

«Tra i sette Comuni che in Toscana riceveranno i fondi per il "Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU", c'è anche il nostro Comune – dice il sindaco Andrea Benini – che si è aggiudicato più di 3 milioni di euro di finanziamento. La nuova scuola e le strutture riqualificate, andranno a migliorare l’offerta scolastica del nostro territorio: quello della scuola è un ambito importante per la crescita e la qualità della vita delle cittadine e dei cittadini e siamo orgogliosi di poter intervenire con un finanziamento così importante».

«Stiamo portando avanti un progetto educativo all'avanguardia – commenta l'assessora all'istruzione Barbara Catalani – e l'innovazione non passa soltanto attraverso l'offerta formativa ma anche tramite l'adeguamento degli spazi, che devono rispondere alle nuove esigenze. Per questo motivo siamo felici di ricevere i finanziamenti che faranno fare un ulteriore salto di qualità alle scuole follonichesi». «Una grande soddisfazione poter aggiungere ai già importanti finanziamenti ottenuti con i bandi Pnrr, tra cui quello per il quartiere Senzuno, questi nuovi fondi – commenta il vicesindaco Andrea Pecorini – Questo dimostra l’efficienza, l’impegno e la professionalità che i nostri uffici e i nostri tecnici stanno mettendo in questa grande sfida che ci consente di rendere più bella e accogliente Follonica».

I lavori per entrambe le scuole dovranno essere aggiudicati entro il 31 maggio 2023.

Nella foto il nido d'infanzia Le Mimose