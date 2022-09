Pneumologia, radiologia, pronto soccorso: il S. Andrea attende ancora risposte

Massa Marittima: "Non dipende certo dal personale sanitario ma dalla ASL che fa il bello e il cattivo tempo senza guardare in faccia ai cittadini approfittando del silenzio dei sindaci, forse ora presi nella campagna elettorale e comunque assenti ormai da anni dalla scena dei servizi sanitari, per i quali dovrebbero essere garanzia, che hanno visto svuotare i presidi ospedalieri di letti, reparti e personale e non investire sul territorio, quasi come ne fossero complici. L’Azienda aveva promesso che il servizio di radiologia di Follonica era stato rimodulato per il periodo 11-30 agosto per carenza di personale, giustamente doveva effettuare le ferie, ed anche perché la Direzione non aveva proceduto ad adottare eventuali percorsi per la sostituzione.

Bene ad oggi la situazione è la stessa perché il personale è numericamente lo stesso e si procede con i ritmi imposti dall’11 agosto che, proprio grazie anche ai silenzi di chi governa, si normalizzeranno. Se su Follonica, la seconda città più popolata della provincia e ancora in stagione di frequenze turistiche, se non si provvede ora a rinforzare gli organici, non si pensi che si provveda in seguito, anzi se ne approfitterà per rimanere su quegli standard che fanno risparmiare. Questa situazione ha i suoi riflessi anche sul presidio ospedaliero, riflessi negativi che si ripercuotono nell’attività diagnostica di pronto soccorso e che provocano intasamenti dello stesso che, ricordiamo, lavora sotto organico e a ritmi insopportabili.

Sul reparto di pneumologia ancora tutto fermo e questo fa supporre che quando qualcuno dette l’allarme, non il sindaco o il PD ma le opposizioni e il Tavolo della Salute, si minimizzò ridicolizzando chi gridava all’allarme. Oggi se ne vedono le conseguenze e gli impegni solennemente presi dal Direttore Generale e dal Sindaco nel corso del Consiglio Comunale della sanità di riapertura a breve del reparto sebbene fosse già declassato, non sono mai stati attuati.Accanto a tutti questo un territorio sul quale non si è mai investito ed anzi è stato depotenziato dei primi attori principali che costituiscono il baluardo per evitare ricorsi al pronto soccorso impropri.

Mancano Medici di Famiglia, Pediatri e guardie mediche e turistiche sono state già ridimensionate con largo anticipo rispetto al resto dei territori provinciali e regionali. È infatti presente una sola guardia che fa tutti i comuni come ha testimoniato una cittadina residente nel territorio sulla nostra pagina. “Ieri ho avuto bisogno della guardia medica, a Gavorrano non c’era, a Follonica nemmeno mi hanno passato quella di MONTIERI! C'era quel medico per coprire la zona Follonica, Gavorrano , Montieri e Massa Marittima. Se vi sembra normale”. concludono Paolo Mazzocco e Luciano Fedeli – Tavolo della Salute Colline Metallifere e PCI.