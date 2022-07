Pitigliano presenta il cartellone degli eventi estivi

Questo fine settimana la “White dinner” sabato 30 luglio ed il concerto di Piccola Orchestra Ochtopus domenica 31 luglio



Pitigliano: Il Comune presenta il cartellone degli eventi estivi realizzati con la collaborazione delle associazioni locali. Questo fine settimana sono in programma la “White dinner” sabato 30 luglio, alle 20, a cura dell’associazione Rinascimento ed il concerto della Piccola Orchestra Ochtopus domenica 31 luglio, alle 21, a cura de La Piccola Gerusalemme. Gli eventi proseguiranno per tutto il mese di agosto con tante occasioni di divertimento. “Pitigliano si conferma un territorio culturalmente vivo e dinamico – sottolinea Irene Lauretti, assessore comunale alla Cultura- grazie alla presenza di un tessuto associativo operoso e propositivo. Ringraziamo tutte le persone che all’interno delle associazioni danno il proprio contributo a titolo volontario per rendere il territorio vitale e attrattivo.”

“Rafforziamo la nostra immagine di città turistica attraverso l’elemento chiave del turismo culturale. – afferma Claudia Elmi, assessore comunale al Turismo – Questo cartellone degli eventi consente di valorizzazione il patrimonio culturale e ambientale di Pitigliano, penso alle iniziative sul trekking e a quelle legate alla scoperta della civiltà etrusca. Dall’altro garantisce momenti di riflessione, intrattenimento e spettacolo per residenti e turisti, con effetti positivi su tutto il sistema economico.”





I prossimi eventi

- Prosegue fino al 14 ottobre “Classicamente”, in piazza della Fortezza a cura del Centro culturale Fortezza Orsini. Il prossimo appuntamento è il 5 agosto con la presentazione del libro “Nel segno del destino” di Maria Modesti a cura della professoressa Letizia Stammati. Tutto il calendario è pubblicato sulla pagina facebook Centro culturale Fortezza Orsini APS.

- Prosegue fino a ottobre Pitigliano walks and trekking visite guidate alla scoperta del territorio. Il programma completo su Info e prenotazioni 350 038 2685 - pitiglianowalktrek@gmail.com

5 agosto Aperitivo sotto la Fortezza

Dalle 18:30 alle 20:00 piazza della Repubblica

A cura della Cantina Sociale Pitigliano

8 agosto Incontro-dibattito con Giovanni Galli

Ore 18:30 piazza della Repubblica

A cura di Viola Club Pitigliano

10 agosto torna l’atteso appuntamento con Calici di Stelle

Ore 21:00 nel Centro storico di Pitigliano

A cura di Città del Vino

11 agosto Spettacolo per bambini con Ciccia al sugo

Ore 21.00 Piazza Garibaldi

12 agosto Mini Staffetta fra cielo e terra

Dalle 18 per le vie del paese

Associazione Ragazzi del cielo Ragazzi della terra

13 agosto Concerto band Route 74

Ore 21:00 piazza Garibaldi

Ass. Musicale Route 74

14 agosto Concerto Valentina N

Ore 21.30 piazza della Repubblica

15 agosto 80 VOGLIA DI 90-2000

Ore 21.30 piazza della Repubblica

16 agosto Festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Rocco

Ore 21.00 Capisotto

17 agosto Esibizione della palestra Lifestyle sport e danza… uno stile di vita!

Ore 21.00 piazza della Repubblica

18 agosto Nitriti tra gli ulivi Spettacolo equestre

Ore 18.30 Loc Sconfitta Vecchia

ASD La Longia

19 agosto Presentazione d libro Oltre il Cammino

di Gian Pietro Guerrini e Sandro Lusini

Ore 21.15 piazza della Fortezza

20 agosto Concerto del maestro Bongiovanni

Ore 21.15 piazza della Fortezza

21 agosto Esibizione scuola di danza - Fa dance Academy – danza Acquapendente

Ore 21.15 piazza della Repubblica

Dal 23 al 28 agosto XXI° Festival Internazionale di letteratura Resistente.

A cura di Marcello Baraghini e Puca Jeronimo Rojas Beccaglia

Area Le Macerie – Via Zuccarelli

Ass. Strade Bianche

23 agosto

Ore 17 Coloriamo le Macerie. Laboratorio di pittura con Bicio Fabbri

Ore 19 Inaugurazione festival e presentazione mostre

Ore 21.30 Presentazione libro Pietro Casciani – Storia del reparto Lupi di Pitigliano di Franco Dominici

24 agosto

Ore 17 Coloriamo le Macerie. Laboratorio di pittura con Bicio Fabbri

Ore 19 Presentazione libro Vita minima di un giovane partigiano di Antonella Cocolli e Massimo Sozzi

ore 21.30 DER GOLEM. Adriano Lanzi sonorizza dal vivo il film di Paul Wegener

25 agosto

Ore 17 Coloriamo le Macerie. Laboratorio di pittura con Bicio Fabbri

Ore 19 Interno Notte (Roberta Mattei, Simone L. Giannelli e Fabio J. Giannelli). Musica dal vivo

Ore 21.30 5 Corti d’autore a cura di Niccolò Gentili

26 agosto

Ore 17 Laboratorio della Sabbia a cura di Daniela Piretti

Ore 19.30 Valerio Billeri canta Giuseppe Gioachino Belli

Ore 21.30 Presentazione del libro Carcere e Covid di Sandra Berardi

27 agosto

ore 17 Origami. Laboratorio a cura della Biblioteca comunale “F. Zuccarelli” e del Centro Culturale “Fortezza Orsini”

Ore 19.30 Presentazione del libro Il Catalogo dei Cataloghi – Stampa Alternativa, 50 anni in 1000 libri

Ore 21 Arianna Gaudio. Anteprima La scoria infinita 2. Reading degli episodi inediti

Ore 22.30 Diaspora (Angelo Olivieri, Enrico Mianulli, Daniele Di Pentima), Musica dal vivo

28 agosto

Ore 17 Farsi un libro. Laboratorio a cura di Daniela Piretti

Ore 19.30 Pieralberto Valli. Musica dal Vivo

Ore 21.30 Alice Pelle e Corrado Re. Musica dal vivo e festa di chiusura

4 settembre VII Giornata degli Etruschi

Dalle 17:00 alle 19:30 Le città invisibili. Un contesto invisibile ma al contempo leggibile

Museo all’aperto Alberto Manzi