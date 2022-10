Pitigliano aderisce alla Festa Nazionale del PleinAir

Sabato 8 ottobre una giornata dedicata ai camperisti



Pitigliano: Sabato 8 ottobre Pitigliano aderisce alla XIV edizione della Festa Nazionale del PleinAir, turismo secondo natura, un incontro diffuso. Si tratta dell'evento dedicato al turismo all'aria aperta, promosso dall'omonima rivista e dall'associazione dei Paesi Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano.

“Il PleinAir è una bella occasione per promuovere il nostro territorio come meta turistica vocata al turismo all’aria aperta; – afferma Claudia Elmi, assessore comunale al Turismo - Pitigliano rinnova così la sua attenzione verso un settore che sta crescendo anche sul nostro territorio. Siamo soddisfatti del numero di adesioni a questa edizione del PlainAir: si sono infatti già iscritti 7 equipaggi per un totale di 15 persone. I camperisti arriveranno venerdì 7 ottobre in piazza Nenni, il sabato li riceveremo in piazza Garibaldi per la consegna del materiale informativo e per un aperitivo di benvenuto a base di prodotti tipici del territorio. Nel pomeriggio è prevista una visita guidata gratuita alla scoperta dei monumenti e del borgo di Pitigliano, con ritrovo alle ore 15 presso lo IAT”.