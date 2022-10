Piscina di Massa Marittima, pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse

Massa Marittima: Il Comune ha pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per verificare se ci sono operatori economici interessati alla gestione della piscina provinciale coperta, in viale Martiri della Niccioleta. La concessione avrà una durata dieci anni, per un valore totale del fatturato potenziale, generato da questo impianto, per tutta la durata del contratto, stimato sui 4 milioni e mezzo di euro, in base al codice dei contratti. La riapertura della piscina, nonostante i lavori di efficientamento energetico siano ormai terminati da tempo, è stata ritardata, prima a causa della pandemia e successivamente per gli elevati aumenti dei costi energetici.

“Il Comune sta facendo un’indagine di mercato - afferma Maurizio Giovannetti, vicesindaco e assessore comunale ai Lavori Pubblici – per capire se ci sono operatori economici interessati alla conduzione di questo tipo di impianti. Non è una cosa semplice, sappiamo che alcune piscine non stanno aprendo per il caro energia. La continua oscillazione del prezzo dell’energia elettrica rende infatti difficile fare una previsione attendibile dei costi di gestione, che stanno aumentando anche per le strutture di questo genere. Se non ci saranno operatori interessati, la proposta andrà ovviamente rivista e aggiustata”.

Alla manifestazione di interesse seguirà la pubblicazione della gara vera e propria. Gli operatori economici interessati dovranno recapitare la manifestazione di interesse entro le ore 12 del 25 ottobre alla pec comune.massamarittima@postacert.toscana.it compilando il modello allegato all’avviso. È possibile effettuare un sopralluogo per la visione del bene oggetto di manifestazione entro la data del 21.10.2022 previa richiesta via mail a m.bruscoli@comune.massamarittima.gr.it;

L’avviso è consultabile al seguente link: https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2022/10/Gara-per-la-concessione-della-Piscina-di-Massa-Marittima.html