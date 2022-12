Dalla regione Pioggia e temporali: fenomeni in attenuazione, resta il codice giallo 16 dicembre 2022

Redazione Firenze: È iniziato il miglioramento dei fenomeni meteorologici che in queste ore colpiscono la Toscana, sussistono comunque precipitazioni sparse, anche temporalesche, di difficile localizzazione ma più persistenti nelle zone centrali e meridionali.

La Sala operativa unificata della protezione civile ha prolungato così la vigilanza connotandola con il codice giallo per i rischi idraulici del reticolo principale e minore e per temporali in tutta la regione fino alla giornata odierna. Unica eccezione temporale l'area pertinente al reticolo principale dell'Arno, dal Casentino alla Costa, che vedra terminare l'allerta sabato alle 12. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo. Seguici





