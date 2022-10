Pioggia di riconoscimenti per il Circolo Tennis Grosseto

Premiata la scuola tennis come seconda “Standard School della Toscana” e Valeria Prosperi insignita del “Premio Speciale Insegnanti Tennis”



Grosseto: Si sono svolte a Prato le premiazioni relative al 2021 del tennis toscano. Il Circolo Tennis Grosseto è stato premiato come seconda Standard School della Regione, Valeria Prosperi è stata premiata col “Premio Speciale Insegnanti Tennis”, e le giovani tenniste Anna Nerelli e Rachele Saleppico sono state premiate per i risultati nella Coppa Belardinelli dello scorso anno.

A Prato, durante il corso di aggiornamento – a cui erano obbligati a partecipare tutti i maestri, preparatori fisici e preparatori mentali della Toscana - che c’è stato la scorsa settimana, ci sono state anche le premiazioni per gli atleti e per i maestri di tennis dei circoli più meritevoli della regione, scelti dalla Federazione Italiana Tennis. E’ stata premiata Valeria Prosperi con un riconoscimento per l’attività svolta come maestra di tennis durante l’anno 2021: Valeria Prosperi è stata insignita del “Premio Speciale Insegnanti Tennis” dal Comitato Regionale Fit, come giusto riconoscimento per l’attività svolta con impegno, passione e capacità. Poi sono state premiate Anna Nerelli e Rachele Saleppico per il risultato di giugno scorso con la squadra della Toscana alla Coppa Belardinelli – dove arrivò il titolo italiano di doppio e il secondo posto di singolare -. Ed infine è stato premiato il Circolo Tennis Grosseto come “standard school”. Questo riconoscimento viene dato alla Federazione che, ogni anno, produce una lista di tutte le scuole tennis d’Italia (Basic School, Cluc School, Standard School, Super School, Top School): la Fit ha premiato la scuola tennis del Ct Grosseto (unica in provincia come Standard School) in quanto il circolo è arrivato secondo in Toscana solamente dietro Lucca.

«Un grande risultato – spiega Alessandro Capitani, presidente del Circolo Tennis Grosseto -, merito di tutto il lavoro che i tecnici (Valeria Prosperi, Alberto Sarubbi, Giulio China, Fabio Parigi, svolgono giornalmente, e del preparatore atletico Roberto Marino, e di tutti i ragazzi. Puntiamo nel 2023 ad essere la prima “Standard School” della Toscana, magari grazie ai risultati ottenuti nel 2022, questo si possa avverare».