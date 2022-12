Pinocchio in otto puntate, il romanzo di Collodi nei Comuni dell’Ambito Maremma

Grosseto: Da giovedì 15 a domenica 18 dicembre gli attori Sara Donzelli e Alessandro Ferrara concluderanno la maratona di lettura della versione integrale del romanzo di Collodi negli otto Comuni dell’Ambito Turistico Maremma Toscana - Area Nord, dedicata a bambini e famiglie, con questo calendario:

giovedì 15 alle ore 17 alla Biblioteca Antonio Gamberi di Roccastrada,

venerdì 16 alle ore 18 alla Biblioteca Italo Calvino di Castiglione della Pescaia,

sabato 17 alle ore 17 alla Sala Tirreno di Follonica,

domenica 18 alle ore 17 al Teatro del Ciliegio di Monterotondo Marittimo.

Le prime quattro puntate sono state fatte dall’8 all’11 dicembre a Boccheggiano, Massa Marittima, Scarlino e Gavorrano.







Pinocchioin8puntate è un progetto di Officina Teatro/Letteratura, composto da quattro compagnie teatrali toscane: Accademia Mutamenti, Arca Azzurra, Compagnia Lombardi-Tiezzi, i Sacchi di Sabbia e dalla Scuola Normale Superiore, che dà la sua consulenza scientifica, ed ha come obiettivo principale la divulgazione delle grandi opere letterarie, attraverso una collaborazione virtuosa fra approfondimento scientifico e performance.

Nel 2022 Officina Teatro/Letteratura si è dedicata a Pinocchio, l’opera italiana più tradotta al mondo e quella che copre un più ampio spettro d'età. In pochi conoscono la versione integrale dell'opera, che è più nota nelle sue fortunate riduzioni, e l’impegno filologico della Scuola Normale Superiore è stato determinante nel fornire la versione scientificamente più corretta. Pinocchio è un’opera che nasce a puntate e così si è pensato di riproporla, rispettando l’andamento cadenzato con cui le avventure del burattino più famoso del mondo cominciarono la loro straordinaria avventura editoriale. La scansione ritmica in puntate è legata ad antiche tradizioni sceniche, come l’opera dei pupi in Sicilia, ed oggi è caratteristica di altri media e format come le serie televisive.

Ogni puntata è interpretata da due attori, indicati dalle quattro compagnie. La composizione della colonna sonora originale, che accompagna le letture e rivisita in chiave contemporanea la storia musicale di Pinocchio, anch’essa molto importante, è di Orio Odori, compositore toscano e direttore della Banda improvvisa. Ogni episodio è inoltre caratterizzato da uno sfondo illustrato, affidato alla giovane e già pluripremiata illustratrice Zuzu; la serie degli sfondi è stata edita in un “leporello” che sarà distribuito agli spettatori.

Ingesso gratuito.





Per informazioni: 348 4036571, info@accademiamutamenti.it