Pinocchio in 8 puntate fa tappa a Roccastrada

Giovedi 15 dicembre ore 17.00 presso la Biblioteca Comunale A.Gamberi



Roccastrada: Giovedi 15 dicembre alle ore 17.00 la biblioteca comunale di Roccastrada Antonio Gamberi farà da cornice ad una delle 8 puntate in cui si articola parte del progetto di Officina Teatro / Letteratura nato da un protocollo d'intesa tra le quattro compagnie toscane e la Scuola Normale Superiore.

La rassegna “Pinocchio in 8 puntate”, promossa dai Comuni dell'Ambito Maremma Toscana Area Nord, ha come obiettivo principale la valorizzazione e la divulgazione delle grandi opere letterarie attraverso una collaborazione virtuosa fra approfondimento scientifico e performance. Un insieme di quelle attività attraverso cui gli Istituti Universitari attivano processi d’interazione diretta con il territorio e con altri soggetti pubblici e privati, al fine di promuovere la crescita culturale dell’intera società. Si tratta di 8 reading teatrali ideati e realizzati da Accademia Mutamenti, Arca Azzurra, Compagnia Lombardi-Tiezzi, I Sacchi di Sabbia, per riproporre integralmente il romanzo di Collodi, secondo l'andamento cadenzato con cui cominciò la sua straordinaria avventura editoriale.

Perché la scelta del tema Pinocchio: Si è deciso nel 2022 di dedicarsi a Pinocchio, per più ragioni, la principale delle quali è perché tra i testi che maggiormente rappresentano la toscanità, Pinocchio è l’opera italiana più tradotta al mondo ed è anche quella che copre un più ampio spettro d'età. E’ stato ritenuto giusto e significativo inaugurare in maniera inclusiva questo progetto di divulgazione dedicandolo a una platea il più ampia possibile. Inoltre in pochi conoscono la versione integrale dell'opera, che è più nota nelle sue fortunate riduzioni. Qui l’impegno “filologico” della Scuola Normale Superiore è stato determinante nel fornire la versione scientificamente più corretta. Infine Pinocchio è un’opera che nasce a puntate e così si è pensato di riproporla, rispettando l’andamento cadenzato con cui le avventure del burattino più famoso del mondo cominciarono la loro straordinaria avventura editoriale.

La fama delle Compagnie coinvolte, e la presenza di una Università leader di settore, è garanzia del prestigio artistico e culturale nazionale del progetto. L’identità di ciascuna compagnia qui si mette in gioco, creando processi di scambio “sul campo” e una nuova identità condivisa in un progetto collettivo anomalo, basato su una scansione ritmica in puntate legata ad antiche tradizioni sceniche, come l’opera dei pupi in Sicilia, ed oggi caratteristica di altri media e format come le serie televisive. Creando una inedita prospettiva di lavoro non solo nella creazione del singolo episodio ma anche nella connessione con tutti gli altri.

Gli interlocutori privilegiati sul territorio per la realizzazione del progetto sono le Biblioteche, presidi culturali e luoghi di ritrovo della comunità dei lettori. Viene proposto sempre in orario pomeridiano e ad ingresso libero, per facilitare la partecipazione di famiglie e bambini, cosa resa possibile anche dal periodo prenatalizio scelto per i Comuni dell’Ambito Maremma Nord.