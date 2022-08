"Piazza bella piazza”: solidarietà e musica jazz per Emporio solidale

Mercoledì 31 agosto, alle ore 17, comincerà “La giornata del Dono” con un ricco programma



Grosseto: Tutto pronto per il primo appuntamento, mercoledì dalle ore 17.00 nella piazzetta antistante la sede dell’Emporio solidale, in via dei Barberi 108. L’evento sarà organizzato all’interno del progetto “Piazza Bella Piazza”, volto a far conoscere questo supermercato speciale dedicato alle famiglie in difficoltà. “La giornata del dono” sarà solo l’inizio del calendario di appuntamenti che intratterranno nel mese di settembre e di ottobre i cittadini che si recheranno al centro commerciale “Le palme”. L’attività vuole, da un lato, far conoscere, promuovere e sostenere le attività dell’Emporio solidale, e, dall’altro lato, inserirsi nel percorso di valorizzazione delle varie realtà del centro commerciale stesso, sperimentando anche la possibilità di creare un nuovo luogo di intrattenimento, soprattutto giovanile.





L’evento si aprirà con i saluti dei soggetti promotori dell'Emporio solidale, ovvero l’Associazione Querce di Mamre, il Circolo Arci Khorakhané e la Cooperativa Uscita di sicurezza, i quali faranno una breve introduzione del progetto, raccontando le azioni svolte, le famiglie aiutate e le future attività da realizzare. Insieme ai promotori, sono state invitate anche altre realtà associative del territorio che quotidianamente si occupano del concetto di “dono” e della solidarietà.

Il programma continuerà con l’appuntamento annuale organizzato dal Coordinamento dei genitori democratici, per la consueta raccolta gratuita dei libri scolastici. Un piccolo dono di attenzione per le famiglie che si trovano in difficoltà a causa del “Caro-libri”. Per maggiori informazioni contattare la referente del Coordinamento genitori democratici, Daniela Castiglione, all'email cgdmaremma@gmail.com. Sarà possibile donare i libri di testo delle scuole secondarie, di primo e secondo grado, anche il giorno seguente, giovedì 1° settembre, dalle 9.30 alle 12.00.

La serata si concluderà con l’AperiJazz, sarà offerto un piccolo buffet e ci accompagnerà il “Quartetto Jazz”, composto da Davide Piscopo alla batteria, Luca Tonini al contrabbasso, Fabrizio Biscontri alla chitarra elettrica, Klaus Lessmann, come Special Guest, al clarinetto. Il gruppo proporrà, in chiave moderna, un ricco repertorio della cultura afroamericana, brani originali e molti degli standard jazz più conosciuti che hanno fatto la storia di questo genere.