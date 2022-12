Attualità Piano urbano per la mobilità sostenibile: due giornate di presentazione alla città 4 dicembre 2022

4 dicembre 2022 137

137

Redazione Il 5 e il 6 dicembre l'Amministrazione comunale di Follonica ha organizzato incontri e dibattiti. Il 5 l'incontro sarà pubblico e dedicato in modo particolare ai commercianti di Follonica

Follonica: E' arrivato il momento di presentare alla città il Pums, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Per farlo sono stati organizzate due giornate di dibattito e ascolto, una dedicata al personale interno del Comune, e una dedicata alle cittadine e ai cittadini. La mattina del 5 dicembre sarà presentato il documento intermedio alla commissione consiliare competente e al gruppo di maggioranza, la sera, invece, si terrà un evento pubblico. L'appuntamento è alle 21 nella sala Tirreno di via Bicocchi 53/a dove l'Amministrazione comunale presenterà il contesto pianificatorio e illustrerà il Piano strutturale e i Piani della mobilità e del commercio. A seguire, Citec, il Centro sull'Innovazione Tecnologica per la Città, presenterà il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e parlerà delle sue linee guida. Sarà poi fatto un focus specifico sul Piano del Commercio da parte di Simurg, la società che offre servizi a supporto della programmazione delle politiche pubbliche. Il giorno seguente, invece, il 6 dicembre, dalle 9 alle 11 si terrà un workshop con i mobility manager aziendali e scolastici all'interno della Sala Tirreno. Il Pums è un piano strategico volto a soddisfare la domanda di mobilità di persone e merci nelle aree urbane e metropolitane in maniera sostenibile, al fine di migliorare la qualità della vita e delle città. Uno strumento fondamentale, che serve a sviluppare una visione di sistema della mobilità urbana, proponendo il raggiungimento di obiettivi condivisi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, attraverso azioni orientate a migliorare l’efficienza e l’efficacia del sistema della mobilità e la sua integrazione con l’assetto urbanistico-territoriale e con lo sviluppo socioeconomico. Le varie fasi di elaborazione del Pums prevedono il coinvolgimento di tutti gli attori e della cittadinanza, mediante attività partecipative, informative e comunicative. Solo i Comuni al di sopra dei 50 mila abitanti hanno l'obbligo di presentare il Pums ma l'Amministrazione ha voluto comunque lavorare al Piano: scelta fatta nel segno delle politiche di sostenibilità.



Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Piano urbano per la mobilità sostenibile: due giornate di presentazione alla città Piano urbano per la mobilità sostenibile: due giornate di presentazione alla città 2022-12-04T10:06:00+01:00 405 it Piano urbano per la mobilità sostenibile: due giornate di presentazione alla città PT2M https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-PUMS-loncandina-5-dicembre.jpg https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-PUMS-loncandina-5-dicembre.jpg Maremma News Follonica, Sun, 04 Dec 2022 10:06:00 GMT