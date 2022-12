Piano strutturale definitivamente approvato dal Consiglio comunale

Massa Marittima: Il Consiglio comunale di Massa Marittima, nella seduta del 14 dicembre, ha approvato in via definitiva il Piano Strutturale intercomunale delle Colline Metallifere. Il Piano è passato con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione di Daniele Brogi, unico consigliere che ha preso parte alla seduta consiliare in rappresentanza della minoranza.

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione definitiva del Piano Strutturale da parte del nostro Consiglio comunale, dopo il passaggio in Conferenza Paesaggistica – afferma il sindaco di Massa Marittima, Marcello Giuntini – Peraltro in sede di esame, la Conferenza ha stralciato alcune previsioni senza mettere in discussioni gli obiettivi che il Piano Strutturale si era dato sia nei centri abitati che nel territorio aperto. Sono state anticipate alcune questioni che interesseranno anche il Piano Operativo e questo ci fa ben sperare sulla possibilità di procedere velocemente, nel giro di pochi mesi, anche con l’adozione di quest’altro importante strumento urbanistico”.

“Di fatto l’approvazione definitiva in Consiglio comunale è un atto formale - conclude il sindaco - con il quale vengono recepite le osservazioni della Conferenza Paesaggistica. Un atto dovuto, al fine di conformare il Piano Strutturale al Piano di Indirizzo Territoriale- Piano Paesaggistico regionale.”