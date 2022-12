Attualità Per Natale arriva il "Biglietto unico" 25 dicembre 2022

25 dicembre 2022 132

132

Redazione Acquapendente: Il Comune di Acquapendente, strutture museali e Cooperativa Ape Regina inaugurano in occasione del Natale il progetto “biglietto unico”: “Un tariffario nuovo ed agevolato”, sottolineano in una nota informativa comune, “con l’aggiunta di un biglietto unico che comprende l’ingresso al Museo della Città Civico e Diocesano, al Museo del fiore e una visita al Bosco del Sasseto. E' 10 euro il prezzo di quello ordinario ed 8 euro il ridotto. Questi i vantaggi: Ingresso al Bosco del Sasseto e accompagnamento lungo il sentiero per 2 ore circa;

Ingresso al Museo del fiore di Torre Alfina;

Ingresso al Museo della Città Civico e Diocesano di Acquapendente;

Ingresso gratuito alle mostre in corso nei Musei;

Utilizzo delle audio-guide per il Museo del fiore;

Accesso ai programmi di approfondimento alle sale;

Servizio dedicato di prenotazione per gli eventi scrivendo a eventi@laperegina.it;

Sconti e agevolazioni per le attività didattiche;

Iscrizione alla newsletter dedicata, per ricevere aggiornamenti anticipati e sui nuovi programmi e sulle nuove attività dei musei e del Bosco del Sasseto nI biglietti possono essere acquistati presso la biglietteria dei musei – Museo del fiore e Museo della Città Civico e Diocesano – o alla biglietteria del Bosco del Sasseto, previa prenotazione che può essere effettuata chiamando i nostri uffici al 3888568841 oppure mandando una email a eventi@laperegina.it”.

