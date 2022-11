Per gli associati Cna una convenzione per la tutela della proprietà intellettuale

Un nuovo accordo che permette di brevettare un’idea, registrare il proprio marchio, fare indagini e attività di monitoraggio



Grosseto: Brevettare un’idea, registrare il proprio marchio, salvaguardare, secondo le norme vigenti, il proprio lavoro è un processo molto importante per le piccole e medie imprese. Per questo motivo, Cna Grosseto ha stipulato per i propri associati una nuova convenzione con uno studio specializzato, che potrà, a prezzi vantaggiosi, svolgere le pratiche necessarie per la proprietà intellettuale di prodotti ed esperienze realizzati e ideati sul territorio.

Rientrano nell’accordo sottoscritto da Cna le ricerche preliminari tra i marchi depositati nelle classi di interesse in Italia o in Europa, le pratiche per la registrazione e il deposito del marchio, sia italiano che internazionale, l’attività di monitoraggio e sorveglianza rispetto a eventuali usi impropri, le procedure di brevettazione.

Le imprese interessate a conoscere maggiori dettagli possono rivolgersi al proprio consulente di Cna Grosseto.