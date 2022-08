Pentabel Ensemble in concerto per BolsenArte Music Festival

Martedì 9 agosto, alle 21,30, a piazza della Rocca in scena un quintetto di ottoni



Bolsena: Dopo i tre concerti al Piccolo Teatro Cavour, BolsenArte Music Festival torna all’aperto con il concerto del Pentabel Ensemble. A piazza della Rocca, martedì 9 agosto, alle 21,30, il quintetto composto da due trombe, corno, trombone e basso tuba proporrà un programma che esalta il repertorio tradizionale di musica per ottoni e valorizza generi musicali moderni, dove il brass sound svela timbriche calde ed espressive.

Tra le composizioni in repertorio brani originali per ottoni, trascrizioni di brani per pianoforte, per orchestra da camera e sinfonica, brani originali, arrangiamenti di brani celebri. La manifestazione, diretta dal maestro Francesco Traversi, è ideata e organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bolsena e gode del sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Lazio e dell’Associazione 100 Città in Musica.

Per informazioni sugli spettacoli, a ingresso libero, è possibile chiamare lo 0761 799923/795412 o scrivere a ufficioturistico@comune.bolsena.vt.it.