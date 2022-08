Pensioni, Nisini (Lega): "Noi per Quota 41, il PD pensa alla patrimoniale"

Arezzo: «Stupiscono le parole del ministro Orlando. Il Pd ha perso tempo utile, trattando temi divisivi e non prioritari (ius scholae, legalizzazione Cannabis) mentre noi eravamo al lavoro per trovare una soluzione ai tanti problemi degli italiani. La Lega e i sindacati invocano da tempo l'abolizione della Legge Fornero. Noi abbiamo proposto Quota 41 per aiutare tanti lavoratori ad andare finalmente in pensione. Il PD? Nulla. Pensa solo alla patrimoniale e a mettere le mani in tasca agli italiani». Così il sottosegretario al ministero del lavoro e politiche sociali, Tiziana Nisini.