Pegaso per lo sport ai Guelfi Firenze

Firenze: Il presidente della Regione Toscana conferisce la massima onorificenza per rendere omaggio alle imprese sportive degli atleti dei Guelfi Firenze, campioni d'Italia 2022 di football americano. La cerimonia si svolgerà oggi martedì 23 agosto, alle 12.30, nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati. Insieme al presidente della Regione, saranno presenti il presidente dei Guelfi Alessandro Dallai, il general manager e vicepresidente Edoardo Cammi, il responsabile recruiting Giovanni Dellasorte e una rappresentanza di giocatori della squadra.





