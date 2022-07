Pd sostiene la realizzazione di un Its per formazione post diploma

Massa Marittima: "In questi giorni alla Camera dei deputati è divenuta legge la riforma degli Istituti Tecnologici Superiori che rappresenta un’azione importante nell’ arricchimento dell’offerta formativa per i giovani diplomati, in stretta connessione con il tessuto produttivo dei territori. Come afferma l’On Sani si “rafforzano così nuovi percorsi di specializzazione post diploma, alternativi alla laurea, che offriranno al mercato del lavoro quelle figure tecniche ad oggi difficilmente reperibili, in particolar modo nei settori della transizione ecologica e digitale” .



"Il PD di Massa Marittima accoglie con particolare favore la conclusione dell’iter legislativo che rafforza la rete degli ITS perché il raggiungimento di questo obbiettivo a livello nazionale coincide con la discussione nel prossimo Consiglio Comunale dell’ ingresso dell’ Ente nella Fondazione ITS energia e ambiente di Colle Val d’Elsa. Da alcuni mesi infatti il Comune di Massa Marittima ha lavorato per entrare nella Fondazione con l’obbiettivo di aprire un canale per nuove opportunità formative post diploma da offrire ai nostri ragazzi a Massa Marittima, garantendo il rapporto diretto con il territorio e con il suo tessuto produttivo.

L'istituto superiore Bernardino Lotti rappresenta un’eccellenza per l’alta qualità dell’offerta formativa che lo contraddistingue (dal geotecnico al chimico, al professionale, all'enogastronomico) e per la vitalità dimostrata dall’ aumento del numero degli iscritti ( il Liceo Classico, ricordiamo, ha da questo anno tutte le classi dell’intero corso). I diplomati del Lotti, secondo un recente studio condotto da Irpet per conto della conferenza zonale dell'istruzione, hanno un'elevata percentuale di occupazione, sia per quanto riguarda l'ingresso nel mondo del lavoro che per il proseguimento degli studi.

La futura possibilità di realizzare a Massa Marittima una ITS Academy completa e amplia la formazione di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico professionali fornendo una nuova opportunità ai diplomati che non proseguiranno con gli studi universitari o a diplomati adulti che vogliono approfondire la loro preparazione o riconvertire professionalità per trovare nuove opportunità di impiego. Il PD di Massa Marittima sostiene con convinzione l’Amministrazione Comunale che, dopo il primo passaggio in Consiglio Comunale, continuerà a lavorare per la realizzazione dell’ITS Accademy con il coinvolgimento delle aziende del territorio che interverranno direttamente nel percorso", termina la nota.