Pd, incontra i grossetani sul turismo

Marina di Grosseto: Il 27 luglio, i circoli grossetani del Partito democratico "Pace" e "Marina di Grosseto" hanno organizzato un incontro, aperto a tutti, con l'assessore regionale all'economia Leonardo Marras, sui temi del turismo e della qualità della vita.



Le due tematiche sono strettamente connesse in un territorio, come quello del comune di Grosseto, caratterizzato da un grande potenziale di sviluppo cui fa da contraltare la costante retrocessione nella classifica nazionale della qualità della vita degli abitanti, registrata negli ultimi anni. Occorre approfondire le opportunità di sviluppo e, di pari passo, definire una visione del territorio nell'immediato futuro, anche in base alle risorse messe a disposizione dalla programmazione della Regione Toscana.

L'incontro avrà luogo nella sala interna della pizzeria Four Roses, hotel Ariston, in via Giannutri 13 a Marina di Grosseto, alle ore 19,00