PD Follonica: "La Polizia Municipale è una priorità". Critiche alle dichiarazioni di

Follonica: «Il Comando della Polizia Municipale - si legge nella nota a firma del PD Follonica - è sempre stata una priorità dell’amministrazione Benini e dispiace leggere con quanta leggerezza il consigliere di Fratelli d’Italia Baietti si approcci a questo tema. Sbaglia i numeri, ignora volutamente le assunzioni dell’ultimo anno - ben 8 per la sola municipale in un quadro complessivo di rinnovato investimento sulla struttura comunale che ha caratterizzato il 2022 dell’amministrazione Benini - che hanno permesso di tamponare le uscite per pensionamenti e mobilità e di iniziare a vedere aumentati i numeri del comando. Parla di amministrativi troppo numerosi come se il lavoro svolto dai 4 amministrativi (non 10 come erroneamente crede Baietti) non fosse assolutamente necessario e complementare a quello degli agenti che svolgono il loro lavoro sulle strade della nostra città. Pensa forse Baietti che i rilievi di un incidente, per fare un esempio, si risolvano con l’intervento della stradale e che non serva anche un attento lavoro di Back Office? Se il consigliere ritiene che gli amministrativi della Municipale svolgano un lavoro inutile e siano lavoratori di serie B lo dica apertamente e se ne assuma la responsabilità.



La Polizia Municipale deve essere un punto di riferimento e un presidio per i cittadini, non lo scenario di uno scontro politico giocato da Baietti senza una benché minima conoscenza dei reali numeri di cui si parla, con la sola volontà di diffondere la paura e la percezione di insicurezza e abbandono. Non è chiaro se i numeri che inserisce nelle sue esternazioni siano frutto di una sua personale percezione o di altro, ma sarebbe più opportuno che si approcciasse ad argomenti tanto importanti con una diversa serietà, evitando ad esempio di parlare di spaccio di droga che nulla ha a che vedere con la Municipale, che lavora da sempre in sinergia e collaborazione con le altre forze dell’ordine».