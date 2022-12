PCI Colline Metallifere: "Sassofortino la Cenerentola del comune"

Continui disservizi su trasporti, acqua e strade.



Roccastrada: «Da qualche mese - si legge nella nota della Segreteria PCI Colline Metallifere - il servizio pullman per Grosseto da Roccastrada e frazioni ha avuto molte disfunzioni. Infatti e in modo particolare la tratta Sassofortino sono frequenti problemi e c’è chi li segnala chiedendo un intervento.

Per chi vuol raggiungere il capoluogo è come giocare d’azzardo se si considera che il primo disservizio rilevato è del 3 di ottobre quando il bus non passò, il 9/11 prese fuoco e nessun mezzo sostitutivo, il 28/11 replicò e non passò, mentre il giorno successivo, il 29/11 è passato con 15 min ritardo, Si arriva a dicembre ed il 1° dicembre il bus arriva 10 minuti prima non ha sostando, come sarebbe stato normale, in attesa ed infine il 6/12 si è fermato a metà strada per un guasto senza che vi fosse sostituzione della corsa.

L’Azienda di trasporti aveva assicurato un miglioramento dei collegamenti e se questi sono i miglioramenti ci auguriamo che la situazioni non vada a peggiorare perché chissà che non ci si ritrovi magari ad altre peggiori e più ridicole situazioni.

Quello che si vede e a distanza di poco tempo possiamo è che il servizio non è buono, i costi dei biglietti aumentati e in più fare il biglietto è una odissea. Prima i biglietti si trovavano dai rivenditori dei comuni e delle frazioni, oggi è molto più complicato poter reperire un biglietto.

Chiediamo al sindaco e presidente della provincia di intervenire e risolvere il problema. Intervento da fare urgentemente e non come accaduto per i disservizi sulla fornitura dell'acqua dove la frazione di Sassofortino che continua ad essere la Cenerentola del comune.

Attendiamo anche interventi sulle buche nelle strade del centro storico e nelle varie vie del paese dove vi sono strade ormai ridotte a groviera.

Chiediamo inoltre risposte su sconti nelle bollette acqua e nelle tasse al comune visto lo stato in cui versa il paese e le modalità con le quali vengono forniti servizi essenziali come mobilità ed acqua».