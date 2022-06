Pattinaggio, la Polisportiva Barbanella Uno chiude la stagione in bellezza

Ilaria Micci medaglia d'argento ai Campionati Uisp.

Grosseto: Si sono conclusi i Campionati Nazionali U.i.s.p. e F.i.s.r. specialità Obbligatori per questa stagione sportiva e la Polisportiva Barbanella Uno è scesa in pista a Prato per la Federazione Italiana Sport Rotellistici, nella categoria Seniores, con Alessia Donadelli, la nostra punta di diamante facente parte della squadra nazionale da anni con alle spalle titoli e medaglie nazionali, europei e mondiali, dove si è confrontata con atlete sia più piccole che molto più grandi di lei, ma nonostante ciò ha saputo eseguire esercizi eccellenti conquistando un'ottima posizione come la sua compagna Ilaria Micci nella categoria Allievi B.

Mentre a Bologna per il campionato U.i.s.p. è scesa in pista Greta Grassi nella categoria Primavera che per un soffio sfiora il podio e conquista la quarta posizione, resta un po' di amaro in bocca ma ha saputo tener testa alle avversarie effettuando delle ottime esecuzioni e invece Ilaria Micci nella categoria Allievi Uisp ha saputo eseguire con determinazione e concentrazione esercizi di ottimo livello che le hanno permesso di conquistare la medaglia d'argento.

Soddisfazione in Polisportiva per i risultati raggiunti, lo staff dirigenziale ringrazia le atlete e le allenatrici Giulia Fornai e Sara Gemignani per le performance svolte e per l'impegno e la professionalità profuse durante gli allenamenti.