Patentino FGas: al via il nuovo corso

Nuova edizione del percorso di qualifica promosso da Cna Servizi, l’agenzia formativa di Cna Grosseto: appuntamento il 22 e il 25 novembre.



Grosseto: Sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione del corso per ottenere il patentino FGas, promosso da Cna Servizi, l’agenzia formativa di Cna Grosseto. Il percorso formativo è rivolto a chi opera su impianti che utilizzano i gas fluorurati, responsabili dell’effetto serra, e la prova tecnico-pratica vale anche come aggiornamento quinquennale della qualifica.

Martedì 22 novembre, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, nella sede di via Birmania 96 a Grosseto si terrà la lezione teorica, mentre venerdì 25 novembre è prevista la prova di esame, che prevede anche un momento tecnico-pratico, che si terrà in due momenti: dalle 9.30 alle 11.30, sempre nella sede di Cna si terrà l'incontro per la valutazione della parte teorica, e a seguire la prova pratica, nella sede della Air Gas (ex Nuova Sab) in via Nepal 15 a Grosseto.

Gli interessati possono iscriversi entro il 20 novembre prossimo. Per informazioni è possibile chiamare i numeri 0564 452909 - 0564 47121 o inviare una email a formazione@cna-gr.it