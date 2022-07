Domenica 24 luglio appuntamento con la “Pastasciutta Antifascista” con la Sezione "Carla Nespolo"

Grosseto: Il 25 luglio 1943, alla notizia della caduta del regime fascista, la famiglia Cervi insieme ad altre famiglie di Campegine (Reggio Emilia), portò la pastasciutta in piazza per festeggiare la fine del ventennio. Con un rapido passaparola la cittadinanza si riunì attorno al carro che aveva portato la pasta. Tutti in fila per avere un piatto di quei maccheroni conditi a burro e formaggio che, in tempo di guerra e di razionamenti, erano prima di tutto un pasto di lusso. Nessuno poteva immaginare che per la liberazione del paese si sarebbe dovuto attendere altri venti terribili mesi, ma quella pastasciutta ebbe comunque il sapore di una festa di libertà e solidarietà.

Quest'anno l'ANPI, nel settantanovesimo anniversario della seduta del Gran Consiglio che esautorò Mussolini, ha inoltre deciso di aggiungere alla storia e alla memoria l'urgenza dell'attualità, dando spazio alla presentazione dell'appello "Per una proposta di pace dell'Unione Europea".

La Sezione "Carla Nespolo" dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia di Grosseto, nel ricordo di quella memorabile giornata organizzata dalla famiglia Cervi, ha pertanto immaginato di promuovere per domenica 24 luglio, all'interno del suggestivo scenario del Parco della Maremma presso il locale "Luci nel Parco", la propria annuale edizione della "pastasciutta antifascista". Attraverso la collaborazione con la "RistOsteria", gestita da una cooperativa sociale che offre lavoro a disoccupati, immigrati, disabili, coinvolgendo aziende agroalimentari del parco regionale e dei dintorni, sarà quindi possibile rinverdire il ricordo della fine della dittatura fascista con musica e canti, accompagnati dall'immancabile pasta al sugo e dal fresco cocomero. A completare la serata il brindisi con un calice di vino rosso offerto per l'occasione dalla cantina "I Vini di Maremma".

Il Comitato di Sezione dell'ANPI ricorda che sarà possibile prenotare fino a venerdì 22 luglio attraverso l'email "GrossetoANPI@gmail.com" oppure via telefono al numero "3387468722". Appuntamento pubblico conviviale, rivolto all'intera cittadinanza, a partire dalle ore 19 e 30 presso l'ex Enaoli, storica sede di Legambiente, ubicata nella frazione di Rispescia (GR).