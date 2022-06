Passalacqua: FollonicaGavorrano dilaga con l'Argentario

Schiacciante superiorità della compagine di Marco Cacitti andata a segno con sette giocatori diversi. Nei quarti di finale il FollonicaGavorrano affronterà la Nuova Grosseto.

GROSSETO: Con Venturina e FollonicaGavorrano appaiate al vertice del girone, è andato in scena sul verde prato di via Adda l'ultimo eliminatoria del girone C della 47° Coppa Passalacqua, con Argentario e FollonicaGavorrano. La formazione del golfo si giocava la qualificazione ai quarti di finale. Di fronte un Argentario con un solo punto all'attivo in classifica, ma deciso a vendere cara la pelle, in altre parole pronto ad affrontare il quotato avversario a viso aperto, considerato uno dei grandi favoriti al successo finale.

Il FollonicaGavorrano sceso in campo deciso a conquistare l'intera posta per imporsi nel girone e staccare il visto per i quarti di finale. A sorpresa è stata però l'Argentario a minacciare la rete difesa da Carmine Cirino al 10' quando Sabatini ha scagliato un violento fendente che però non ha avuto successo. Immediata la reazione del FollonicaGavorrano che ha imposto il proprio gioco mettendo in chiaro quali fossero le proprie intenzioni. La banda di Cacitti metteva in mostra il proprio bel gioco senza però riuscire a passare. Ma al 17' Douadi riusciva a battere a rete da breve distanza e passare in vantaggio.

L'Argentario gioca bene ma non passa, al 26' ci prova Giovani che si ripete al 31' senza successo. Cerrato e compagni forzano il ritmo del proprio gioco, ma è ancora l'Argentario a rendersi pericoloso con il solito Giovani su calcio di punizione al 40'. Più ancora Cerrato al 43' con un gran tiro sfiora la traversa ma è il FollonicaGavorrano invece a passare in pieno recupero. Chelli, dall'altezza della bandierina del calcio d'angolo sferra un gran tiro a giro che si infila imparabilmente alle spalle di Schiano.

Alla ripresa del gioco si fa sotto ancora una volta l'Argentario che è in partita e pronto a colpire, ma sono invece i ragazzi di Marco Cacitti ad andare in gol con Nelli al 7'. Non passano che appena 3' che il FollonicaGavorrano va nuovamente in gol con Fioretti ed il poker è servito. Sulle ali dell'entusiasmo, il FollonicaGavorrano dilaga. Scorreva il 16' quando Pagnini al termine di un incontenibile slalom trafiggeva ancora la rete di Schiano. Argentario prova a venire fuori con un gran tiro di Greco che sfiora il gol. La squadra del golfo, non si ferma più. E incontenibile e riesce ad andare a rete con Tosi al 29' (entrato da pochi minuti) ed al 42' con Marku.

Finisce con FollonicaGavorrano che rifila un terribile 7-0, che trionfa a mani basse, conquista tre punti pesanti che la portano al vertice del girone C, staccando di fatto il successo nonché il primo posto in classifica e conquistando il biglietto per i quarti di finale, quando incontreranno la Nuova Grosseto.

Oggi è di scena, per il girone D, InvictaSauro - Manciano, inizio ore 21:15.

Questo il quadro aggiornato dei quarti di finale quando mancano due gare alla conclusione del girone D e della fase eliminatoria (Invictasauro - Manciano e Braccagni – Grosseto)

Atletico Piombino – Venturina (lunedì 13 giugno)

Atletico Maremma – 2ª girone D (martedì 14 giugno)

FollonicaGavorrano – Nuova Grosseto (mercoledì 15 giugno)

Roselle – 1ª girone D (giovedì 16 giugno)

Follonicagavorrano – Argentario 7-0 (2-0)

FOLLONICAGAVORRANO : Cirino, Fioretti, Chelli (12' st Allaki), Cret (12' st Olivato), Martelli (1' st Tanzini), Ferri, Marku, Pagnini, Cerrato (1' st Cavallo), Douadi, Nelli (22' st Tosi). A disposizione: Milani, Cioni, Dani. Allenatore: Marco Cacitti.

ARGENTARIO : Schiano, M. Picchianti, Solimeno (20' st Pallini), S. Picchianti, Sclano, Cerulli, Alocci, Lunghi (27' st Coppola), Giovani, Sabatini (11' st Loffredo), Greco. Allenatore: Giuseppe Caputo.

ARBITRO : Parisotto

ASSISTENTI : Bovenga e Stella

RETI : 17' Douadi, 46' Chelli, 8' st Nelli, 9' st Fioretti, 13' st Pagnini, 29' st Tosi, 42' st Marku.

NOTE : nessun ammonito. Calci d'angolo 6-1. Recupero: 1' + 0'.