Passaggio di cintura per gli allievi di Judo Sakura Grosseto

Redazione Grosseto: Al Judo Sakura Grosseto si è conclusa la stagione 2021/2022 con il passaggio di cintura dei suoi atleti. Eseguendo sia le prove pratiche che quelle teoriche gli atleti sono stati promossi alla cintura superiore.

Cinture Gialle : Jimenez Samuel, Chipa Caterina, Bularga Edward, Lucchetti Cesare, Sprinceana Lavinia, Pitel Ilinca, Barraco Giammarco, Glutnic Emilia, Stefanini Niccolò, Mazzetti Manuel, Checcacci Edoardo, Fuligni Elettra, Sozzi Giovanni;

: Jimenez Samuel, Chipa Caterina, Bularga Edward, Lucchetti Cesare, Sprinceana Lavinia, Pitel Ilinca, Barraco Giammarco, Glutnic Emilia, Stefanini Niccolò, Mazzetti Manuel, Checcacci Edoardo, Fuligni Elettra, Sozzi Giovanni; Cinture Verdi : De Gregorio Riccardo, Foiu Gabriele, Cirlan Manuel, Glutnic Nicola, Pitel Maxim, Piatto Alessandra;

: De Gregorio Riccardo, Foiu Gabriele, Cirlan Manuel, Glutnic Nicola, Pitel Maxim, Piatto Alessandra; Cinture Blu: Foiu Eduardo, Bularga Alessandro, Mazzetti Michael, Fuligni Sofia; I Maestri Gino Peccianti, Mauro Galeotti e gli allenatori Mazzetti Stefano, Battaglia Giovanni e Pogorelli Gianluca si congratulano per gli ottimi risultati dei loro atleti.



