Partono a Grosseto i Servizi Estivi Comunali

Servizi Estivi Comunali: dal 4 luglio sono 140 i posti per i bambini dai 3 ai 6 anni.

Grosseto: Parte a Grosseto il Servizio Estivo per i bambini che hanno usufruito, nell'anno scolastico 2021/2022, della scuola dell'infanzia comunale e della sezione grandi dei nidi comunali.

Per i bambini di 3 anni già iscritti ai nidi d’infanzia comunali sarà attivato il servizio estivo alla struttura del nido d'infanzia “L'Aquilone” di via Mozambico. Per i bambini da 3 a 6 anni che frequentano le scuole per l’infanzia, sarà attivato al polo dell'infanzia “L'Arcobaleno” di via Ungheria.

I servizi estivi comunali saranno aperti per il periodo dal 4 luglio fino a 30 luglio.

L'orario sarà dalle ore 7.45 alle ore 15.45 con servizio mensa compreso.

"I servizi estivi offrono ai bambini l'opportunità di trascorrere giornate in compagnia dei loro coetanei, divertendosi e sperimentando nuove attività ludico-educative, recuperando quella dimensione di socializzazione così duramente penalizzata dai recenti anni di pandemia – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai servizi Educativi, Angela Amante -. Contemporaneamente le famiglie, impegnate nelle proprie attività lavorative, sono supportate nella necessità di assistenza e cura dei figli durante le vacanze scolastiche: l'Amministrazione comunale proprio nell'ambito di questa finalità, negli ultimi anni, ne ha considerevolmente concordato l'apertura per venire incontro alle famiglie".