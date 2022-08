Parole e Note: al casello spettacolo del punto ascolto antiviolenza

Follonica: Lunedì prossimo, 8 agosto alle 21, al Casello idraulico di via Roma il punto di ascolto antiviolenza Olympia, dell'associazione Olympia De Gouges, organizza lo spettacolo di beneficienza "Parole e Note", una serata di prosa e musica con l'attore e regista Giacomo Moscato, il violinista Alessandro Golini, i Minerva 40 ed Eleonora di Buduo.



I Centri Antiviolenza e i punti di ascolto in Maremma rappresentano una rete importante e ben radicata nel territorio, nata proprio per combattere un fenomeno che sta crescendo anno dopo anno. L’associazione Olympia de Gouges che ha avuto la primogenitura dell’idea, forma operatrici e volontarie. Periodicamente vengono organizzati corsi per permettere di essere sempre in grado di riconoscere le molteplici sfaccettature della violenza.

Per partecipare all'evento è consigliata la prenotazione al numero 3398749055 o 3248905188.